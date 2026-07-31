Bygglovshandläggare till Laholms kommun
Laholms kommun / Säkerhetsjobb / Laholm Visa alla säkerhetsjobb i Laholm
2026-07-31
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.
Plan- och byggnadsenheten består av 21 personer som med olika kompetenser och egenskaper bidrar till samhällsbyggandet i Laholms kommun. Inom enheten finns planarkitekter, bygglovshandläggare, handläggare för bostadsanpassning, kart- och mätningsingenjörer samt GIS - ingenjörer.
Enheten ansvarar för en stor del av samhällsbyggnadsprocessen och inom vårt uppdrag ligger detaljplan, bygglov och genomförande delen, tillsyn enligt PBL, bostadsanpassningsbidrag, upprättande och ajourhållning av kommunens kartverk, mätverksamhet, utveckling av GIS med mera.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som bygglovshandläggare kommer du att bli en del i ett kontor där alla bidrar till att skapa den fysiska miljön i Laholms kommun. Du kommer att ingå i plan- och byggnadsenhetens bygglovsavdelning som tillsammans diskuterar och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Utöver dina närmsta kollegor som arbetar med bygglov så kommer du att ha kollegor som arbetar med bostadsanpassningsbidrag, detaljplaner och kart-, mät- och GIS verksamhet.
För tjänsten behöver du ha god insikt i plan- och bygglagstiftningen och du arbetar i första hand med bygglov. Du handlägger självständigt ärenden och ansvarar för dessa fram till bygglovsbeslut och i vissa ärendegrupper hanterar du även start- och slutbesked. Du förbereder och föredrar ärenden som behandlas i samhällsbyggnadsnämnden. Du arbetar med rådgivning till allmänheten per telefon och vid fysiska och digitala möten. Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter som ligger inom ramen för en bygglovshandläggare så som till exempel tillsynsarbete enligt plan- och bygglagen.
Du kommer arbeta självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer och rutiner och ajourhålla fackkunskaper.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är högskoleutbildad, utbildad bygglovshandläggare eller har annan utbildningsbakgrund eller erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper om plan- och bygglagen och närliggande lagstiftning och erfarenhet av myndighetsutövning. Du har lätt för att hantera digitala system och har en snabb inlärningsförmåga. Vi arbetar i ärendehanteringssystemet Nova.
Som person är du initiativrik, strukturerad och noggrann. Du tar stort eget ansvar och arbetar både självständigt och i grupp. Du har lätt för att planera ditt arbete och göra prioriteringar så att du kan leverera rätt kvalitet i rätt tid. Du har förståelse för arbete i en politisk styrd organisation
I ditt arbete kommer du att ha många kontakter med kommuninvånare, företag och myndigheter vilket ställer krav på din förmåga att vara lyhörd och serviceinriktad och ha ett professionellt och anpassat bemötande. Du kommunicerar tydligt och enkelt. Har lätt för att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Körkort krävs för tjänsten.
Urval kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Om anställningen
Lönespridning för tjänsten lönesättning 2026: Lägst 37 000 kr/mån Medel 41 400 kr/mån Högsta 45 000 kr/mån. Lönesättning påverkas av erfarenhet och kunskap.
Antal tjänster: 1
Enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen Kontakt
Charlotta Hansson charlotta.hansson@laholm.se 043015284 Jobbnummer
10016619