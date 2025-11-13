Bygglovshandläggare, Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen
2025-11-13
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Mjölby kommun är i rörelse. Vi växer, förändras och står inför spännande utmaningar. Just nu söker vi dig som vill vara en viktig del av vår fortsatta utveckling och förändringsarbete hos oss på stadsbyggnadskontoret. Du kommer ingå i ett team med bygglovshandläggare och byggnadsinspektör. Vi vill ha en verksamhet där effektivitet och service går hand i hand, där dialog med medborgare, företag och interna samarbetspartners är en självklar del av vardagen.
Är du vår nya kollega som vill utvecklas tillsammans med oss i en växande kommun?
Som bygglovshandläggare hos oss får du inte bara ett stimulerande och ansvarsfullt uppdrag. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för bygglovsprocessen, från första kontakt till färdigt beslut. Du handlägger självständigt bygglovsärenden och bevakar att gällande tekniska egenskapskrav uppfylls. I din roll ingår även handläggning av tillsynsärenden. En del av arbetet är att förbereda och presentera beslutsunderlag för byggnämnden.
Som bygglovshandläggare är du en möjliggörare som med tydlighet, engagemang och ett genuint kundfokus hjälper invånare och företag att förstå och navigera i bygglovsprocessen. Du vägleder på ett sätt som gör plan- och bygglagen mer tillgänglig för alla samtidigt som du balanserar myndighetsutövningens krav på rättssäkerhet med ett professionellt bemötande och hög servicenivå.
Du kommer att ha en varierad och dynamisk vardag där din kompetens verkligen gör skillnad. Arbetet som bygglovshandläggare innebär att du självständigt träffar sökande och gör platsbesök i fält.
Som bygglovshandläggare hos oss får du inte bara ett stimulerande och ansvarsfullt uppdrag. Du blir också en nyckelperson i att höja kvaliteten, servicen och utvecklingen på vårt stadsbyggnadskontor. Jobbet innebär spännande möjligheter för dig som gillar utveckling, både i våra system och i våra arbetssätt.
Arbetet är varierat och utvecklande. Du handlägger bygglov, anmälningar, förhandsbesked och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du ansvarar också för strandskyddsdispenser enligt miljöbalken. Hos oss får du ett stort eget ansvar och möjlighet att ta initiativ, men du står aldrig ensam. Vi värdesätter ett nära samarbete och stöttar varandra i en kultur där delaktighet, utveckling och ständiga förbättringar är i fokus.Kvalifikationer
Du har en universitets- eller högskoleutbildning som arkitekt, byggnadsingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst två års yrkeserfarenhet som bygglovshandläggare i kommun. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning inom både bygglov och bygginspektion.
Du har goda kunskaper om plan- och bygglagen och inom området förekommande föreskrifter och byggregler.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Rollen förutsätter god IT-kunskap som är relevant för rollen. Att ha arbetat i ärendehanteringssystemen Nova eller Bygg-R är meriterande.
Du är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera med människor. Du kommer ha nära kontakt med invånare och företagare, vilket ställer krav på din förmåga att skapa förtroendefulla relationer och kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt. Som person är prestigelös och möter varje människa med förståelse och respekt, visar ödmjukhet och är lyhörd.
Ditt arbetssätt kännetecknas av struktur och planering, god problemlösningsförmåga samt förmåga att prioritera.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
För att öka kännedomen om våra framtida medarbetare samt möta regelkrav genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan snarast då våra intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
