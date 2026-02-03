Bygglovshandläggare sökes till större projekt!
Academic Work Sweden AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund söker flera erfarna bygglovshandläggare som vill bidra till samhällsutvecklingen. Rollen erbjuder stort eget ansvar, meningsfulla ärenden och flexibilitet. Du arbetar med både små och stora, utvecklande projekt. Sök redan idag då start är under februari!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning flera bygglovshandläggare till ett projekt med planerad start i februari och som pågår till och med slutet av oktober i år. Vår kund är Sveriges största kommun och arbetar dagligen med att ge stadens invånare god service i enlighet med beslut fattade av kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.
I rollen som Bygglovshandläggare ansvarar du för att självständigt hantera och granska bygglovsärenden, vilket bidrar direkt till vår kunds samhällsuppdrag. Du arbetar i en självständig roll med stöd från erfarna kollegor och tydliga riktlinjer.
Du erbjuds
• Vår kund erbjuder en stimulerande roll med stor möjlighet till självständigt arbete och flexibla arbetsformer efter introduktion.
• Du får bidra till viktiga samhällsfunktioner i en professionell miljö.
• Möjlighet att arbeta på distans efter överenskommelse
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Rollen som Bygglovshandläggare innebär att du självständigt utreder, granskar och handlägger bygglovsärenden i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.
• Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis
• Planera och följa upp ärenden
• Utreda, granska och handlägga ärenden inom bygglov
VI SÖKER DIG SOM
• God erfarenhet av att självständigt arbeta som bygglovshandläggare.
• Minst två års erfarenhet av bygglovshandläggning.
• Dokumenterat kunskap om Förvaltningslagen samt PBL.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Relevant utbildning för rollen.
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete i kommunal eller offentlig verksamhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Har stark vilja och förmåga att hjälpa andra och leverera lösningar.
• Kommunicerar tydligt och professionellt.
• Resultatorienterad och van att arbeta mot uppsatta mål.
• Prioriterar rätt och balanserar kvalitet och effektivitet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är en viktig samhällsaktör. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9720136