Bygglovshandläggare med inriktning tillsyn - visstid 6 månader
Uddevalla Kommun / Säkerhetsjobb / Uddevalla Visa alla säkerhetsjobb i Uddevalla
2025-12-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu bygglovshandläggare med inriktning tillsyn, som tillsammans med ett engagerat och professionellt team ska verka för en god bebyggd miljö i Uddevalla kommun.
Tjänsten som bygglovshandläggare innebär att på ett serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt sätt behandla bygglov och andra ärenden inom plan- och bygglagen (PBL). I din handläggning kommer du framförallt arbeta med tillsyn enligt PBL, men också hantera lov och anmälningar. Många beslut tas på delegation, men du kommer också att vara föredragande för Samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet innebär mycket kontakter med allmänhet och företag för att ge råd och upplysning angående byggande med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar och med mycket kontakter inom och utanför organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom samhällsplanering, juridik, bygglovshandläggning, byggnadsteknik eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som relevant för tjänsten, samt arbetslivserfarenhet inom området. Vi förutsätter att du har god kunskap om plan- och bygglagstiftning. Du kan formulera dig väl på svenska och samspela med andra i olika sammanhang, där du anpassar dig efter situationen, syftet och mottagaren. Du besitter kunskaper om detalj- och översiktsplaner samt goda kunskaper om PBL, PBF (Plan och byggförordning) och BBR (Boverkets byggregler). Då handläggningen sker digitalt krävs en förståelse och ett intresse för att utnyttja de digitala systemen fullt ut. Körkort B är ett krav då tjänsten innebär besiktningar av befintlig och ny bebyggelse inom hela kommunen.
Vi söker dig
Som person tror vi att du är prestationsorienterad och att du trivs med att samarbeta och samverka med andra. Du har ett gott omdöme och tar gärna egna initiativ samtidigt som du är lojal mot fattade beslut. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du agerar professionellt mot sökanden, kollegor och andra inom organisationen.
Du trivs med att bryta ner komplicerade problem i sina beståndsdelar och slutför det som påbörjats. Om du dessutom har förmågan att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt tror vi att du är rätt person för oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader.
Välkommen med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygglov och administration, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Evelina Lindell 0522-696325 Jobbnummer
9641663