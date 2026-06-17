Bygglovshandläggare | Konsultuppdrag | Stockholm
Experis AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker två erfarna bygglovshandläggare för konsultuppdrag i centrala Stockholm. Har du gedigen erfarenhet av handläggning enligt PBL och Förvaltningslagen och vill arbeta självständigt i en professionell miljö är detta ett uppdrag för dig.
Om uppdraget
Uppdragsperiod: snarast t o m slutet av september
Omfattning: 100%
Placeringsort: centrala Stockholm
Distansarbete: Möjligt efter överenskommelse
Arbetsuppgifter bygglovshandläggare
Självständigt arbete med bygglovsärenden utifrån gällande riktlinjer och praxis
Planera, prioritera och följa upp ärenden
Utreda, granska och handlägga ärenden enligt Plan och bygglagen PBL
Säkerställa rättssäker handläggning enligt FörvaltningslagenPubliceringsdatum2026-06-17Kravprofil för detta jobb
Minst två års erfarenhet som bygglovshandläggare
Dokumenterad kunskap inom PBL och Förvaltningslagen
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Mycket god svenska i tal och skrift
Relevant utbildning för uppdraget
Vi söker dig som har en hög kvalitet i din handläggning och känner dig trygg i myndighetsutövning. Vidare har du en god samarbetsförmåga samtidigt som du arbetar självständigt.Så ansöker du
Om du uppfyller ovanstående krav och är tillgänglig omgående, är du varmt välkommen att söka på annonsen. Då det är start så snart som möjligt, kommer annonsen att tas ned så snart vi fått in rätt kandidater. Du ansöker genom att klicka på ANSÖK NU i annonsen på vår hemsida.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kvalificerade roller inom bland annat ekonomi, teknik, supply chain och ledarskap. Vi kombinerar lokal närvaro med ett starkt globalt nätverk och hjälper organisationer att hitta rätt kompetens för varje uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
112 26 STOCKHOLM Kontakt
Contact
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9968711