Bygglovshandläggare/inspektör till Bygg & Miljö
Sollefteå kommun, Bygg & Miljö / Säkerhetsjobb / Sollefteå Visa alla säkerhetsjobb i Sollefteå
2025-09-18
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, Bygg & Miljö i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som anställd hos oss kommer du huvudsakligen arbeta med handläggning enligt plan- och bygglagen. Arbetsuppgifterna omfattar hela processen från start till färdig byggnation. Du ansvarar för att fatta självständiga beslut i enlighet med delegation eller bereda och föredra ärenden inför politiska beslut.
En viktig del i arbetet är att ge råd och information till allmänheten gällande plan- och bygglagen och byggnadsfrågor i allmänhet samt att tillsammans med övriga enheter inom kommunen verka för en god service till företag och medborgare.
Vi vill att du är utåtriktad och positiv eftersom du kommer att ha många kontakter med företagare och allmänhet. Då vi arbetar med myndighetsutövning är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska ha lätt för att samarbeta, en stor portion humor och behöver ha god förmåga att slutföra och ta egna initiativ samt en vilja att ta eget ansvar.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är van att tolka lagstiftning och någon form av akademisk bakgrund är ett krav. Du behöver ha god kännedom om gällande plan- och bygglagstiftning. Vi sätter ett stort värde på att du har ett positivt och rättssäkert arbetssätt och förstår vikten av att sätta företag och/eller medborgaren i fokus.
Du är duktig att formulera sig i skrift, noggrann, serviceinriktad, positiv, har skinn på näsan, har förmåga att se helheten utan att missa detaljerna, bra minne, vetgirig, lyhörd, social, intresserad och processorienterad. Passar du in i alla dessa eller åtminstone i majoriteten så måste du bara börja jobba hos oss.
Meriterande är om du tidigare arbetat med Plan-och bygglagstiftningen och/eller har erfarenheter av liknande arbetsuppgifter inom kommunal förvaltning.
I övrigt behöver du ha god datorvana och B-körkort är ett krav.
Sollefteå kommun arbetar med handläggarstödet Vision.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Bygg & Miljö Kontakt
Miljö & Byggchef
Johan Nilsson 0620-682285 Jobbnummer
9515995