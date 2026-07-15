Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Sala kommun / Byggjobb / Sala Visa alla byggjobb i Sala
2026-07-15
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Är du vår nya medarbetare på Byggenheten? Vi söker dig som tycker om att ha mycket kontakt med människor, vill ha varierade arbetsuppgifter och känner dig stolt över och engagerad i det viktiga handläggaruppdrag som tjänsten innebär. Vi erbjuder dig en varierad vardag, där du har stora möjligheter att styra och planera ditt arbete.
Låter det som något för dig? - Då ska du söka det här jobbet!
Om arbetsplatsen
Arbete på Byggenheten i Sala är en möjlighet att få vara verksam i en kommun som är i en spännande utvecklingsfas, där du som medarbetare är en viktig del i att bidra till och ta del av vår samhällsutveckling. I Sala kommun bor ca 23 000 invånare där den levande landsbygden och den kulturhistoriska stadskärnan kännetecknar kommunen. Byggenheten består av 6 handläggare som arbetar med bygglov, PBL-tillsyn och bostadsanpassning och är en del av Samhällsbyggnadskontoret.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar handläggning av lov- och anmälningsärenden och/eller PBL-tillsyn enligt gällande lagstiftning. Inriktningen på tjänsten kan anpassas efter din kompetens och erfarenhet. Tjänsten innefattar även information och rådgivning till allmänheten. En enkel, effektiv och medborgarvänlig ärendehantering eftersträvas och förutsätter ett bra samarbete, både inom arbetsgruppen och med andra verksamheter i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad bygglovshandläggare, byggnadsingenjör, bebyggelseantikvarie, arkitekt, jurist inom fastighetsrätt eller har annan utbildning eller erfarenhet som av oss bedöms som likvärdig. Kompetens från liknande arbetsuppgifter är meriterande. Du behöver ha god samarbetsförmåga och även kunna arbeta självständigt. Du har en god förmåga att hantera människor och är serviceorienterad. Du tycker om att arbeta på ett konsultativt sätt och använder dig av dialog som ett redskap för att nå goda lösningar. Du är strukturerad, flexibel och kan växla mellan olika arbetsuppgifter och omprioritera vid behov. Du har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort och vana att köra bil krävs.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidareanställning
Individuell lönesättning tillämpas.
Flextidsavtal finns.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetchef byggenheten, Gabriel Lidström, mailto:gabriel.lidstrom@sala.seFacklig kontakt
Sveriges ingenjörer, Mikael Bergvall, mailto:josefine.hagstrom@sala.se
Vision, Thomas Roberg, mailto:annelie.wennberg@sala.se
Sveriges arkitekter, Matilda Eriksson, mailto:sofia.living@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
Tillitsbaserad ledning och styrning samspelar med vårt arbetssätt enkelt, effektivt och medborgarvänligt vilket ökar Sala kommuns kvalitet och stärker våra resultat. I Sala kommun är vi alla medarbetare och vissa av oss har också ett ledaransvar genom sin roll som chef. Med tillitsbaserad ledning och styrning och ett aktivt medarbetarskap utvecklas ett naturligt samspel.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 25 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
10003649