Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Om arbetsplatsen
Ta chansen genom denna unika möjlighet och var med och forma en helt ny verksamhet tillsammans med kollegor och chefer! Här får du möjligheten att vara med och utveckla framtidens bebyggelsemiljöer!
Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat att samverka inom miljö- och byggområdet och är uppstartsskedet med att skapa en helt ny miljö- och byggverksamhet. Verksamheten ansvarar för kommunernas arbete med myndighetsutövning inom miljö- och byggområdet inklusive kommunernas arbete med mätning, kartor och GIS. Vi söker två bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer som tillsammans ansvarar för verksamhetens åtaganden inom byggområdet. Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som bygglovshandläggare/bygglovsinspektör arbetar du i huvudsak med handläggning av förhandsbesked, anmälningar, bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen. I uppdraget ingår att ge service genom vägledning, råd och upplysningar samt delta i kommunernas utvecklingsarbeten. Du kommer föredra ärenden för miljö- och byggnadsnämnden. Tjänsterna är kombinerade vilket innebär att du arbetar i hela byggprocessen, från bygglovsprövning till tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutbesked med mera. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad arkitekt, byggnadsingenjör, bygglovshandläggare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och har arbetserfarenhet inom området. Du har god gestaltnings- och byggnadsteknisk kompetens och erfarenhet inom byggområdet.
Du har god förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift, är service- och lösningsinriktad med professionellt och anpassat bemötande. Du tar stort eget ansvar och arbetar självständigt och i grupp.
Tjänsten innebär mycket kontakt med byggherrar, beslutsfattare med flera och det är viktigt att du är trygg i ditt tjänsteutövande och har ett öppet förhållningssätt och positiv inställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt möjligheten att kombinera de två tjänsterna.
B-körkort är krav.
Som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör inom miljö och bygg kan du förvänta dig en lön mellan 36 000 - 46 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Urval kommer ske löpande under rekryteringsprocessen, vänta därmed inte med att skicka in din ansökan!
Töreboda är en liten kommun med smått fantastiska möjligheter. Här är avstånden korta, naturen nära och med goda pendlingsmöjligheter längs Västra stambanan kan du kombinera karriär och livskvalitet. Töreboda kommun har cirka 9 000 invånare och präglas av ett starkt företagsklimat, ett rikt föreningsliv och närheten till natursköna Göta kanal.
Som arbetsgivare erbjuder Töreboda kommun en miljö där värdeorden: tillväxt, trygghet och tillsammans står i centrum. Idag finns drygt 860 anställda i Töreboda kommun och det finns ett nära samarbete mellan Töreboda och Gullspångs kommuner. Mer information om Töreboda hittar du på Töreboda - för ett nära liv - Töreboda
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329341".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda Kommun
(org.nr 212000-1678)
Box 83 (visa karta
)
545 22 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Töreboda kommun Kontakt
Kommundirektör
Michael Nordin michale.nordin@toreboda.se 0506-18152
9941740