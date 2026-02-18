Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Hos oss kommer du att vara en del av bygglovsenhetens tio medarbetare där du som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör genomför prövning av hela bygglovsprocessen, från inkommen bygglovsansökan till slutbesked med samtliga delar där emellan. Du kommer därför att besluta om såväl lov som tekniska egenskapskrav.
En stor del av arbetet består av kontakt med både näringsliv och kommuninvånare ute i fält och från kontor. Med såväl ny lagstiftning och byggregler som trädde ikraft under 2025 kommer rådgivning bli en central del av ditt arbete för att hjälpa kunden komma i mål rätt och effektivt.
Du kommer även utforma tjänsteskrivelser samt självständigt fatta beslut på delegation eller föredra dina ärenden inför byggnadsnämnden. Du har möjlighet att planera och styra ditt arbete självständigt. Förutom att ta ansvar för och lösa dina egna arbetsuppgifter individuellt förväntas du också att ta ansvar för och bidra till enhetens utveckling, resultat och att fortsätta den positiva utvecklingen av vårt Nöjd Kund Index.
Vi erbjuder dig en arbetsplats i ständig utveckling, med ett starkt och engagerat förbättringsarbete, framåtanda samt kunniga och härliga kollegor.
Vi använder Nova som ärendehanteringssystem för samtliga våra arbetsprocesser och har kommit långt i vår digitaliseringsresa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom samhällsbyggnad, arkitektur, byggteknik eller likvärdig kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.
Du har god kunskap inom plan- och bygglagen, förvaltningslagen, BBR och annan relevant lagstiftning eller byggregler. Erfarenhet av att ha jobbat som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör är meriterande samt om du har erfarenhet av att jobba i en eller flera kommuner.
Du ska kunna göra objektiva och sakliga bedömningar samt ställa tydliga krav och fatta välgrundade beslut. Då vi arbetar med myndighetsutövning är det viktigt att du kan utrycka dig väl i tal och skrift. Du verkar för att uppdraget kännetecknas av hög service och god kvalitét samt ett gott bemötande utan att göra avkall på myndighetsrollen.
Du är självgående, noggrann och tar ansvar för din uppgift genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Du har mycket god samarbetsförmåga och tar initiativ i syfte att få saker att ske.
Då arbetet är utåtriktat med många kontakter med privatpersoner, företag, andra myndigheter och kollegor krävs att du är serviceinriktad och pedagogisk i din kommunikation. Du har ett intresse, vilja och förmåga att samverka och hjälpa andra. Du kommunicerar med dina kollegor på ett lyhört och trevligt sätt och visar respekt och hänsyn till alla du möter i din yrkesroll.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och en positiv inställning till utveckling är av särskilt stor vikt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag.
Enligt avtal.
