Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
Götene Kommun / Säkerhetsjobb / Götene Visa alla säkerhetsjobb i Götene
2025-12-23
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene Kommun i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzisPubliceringsdatum2025-12-23Beskrivning
Götene kommun söker en medarbetare till en kombinerad tjänst som bygglovhandläggare och byggnadsinspektör.
Tjänsten passar dig som vill arbeta både med myndighetsutövning i tidiga skeden och med uppföljning och tillsyn under byggprocessen. Du blir en viktig del av kommunens samhällsbyggnadsarbete och möter såväl privatpersoner som företag och andra aktörer.Dina arbetsuppgifter
Som bygglovhandläggare:
Handlägga bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden.
Ge rådgivning och service till sökande, företag och allmänhet.
Förbereda ärenden till Miljö- och bygglovnämnden och fatta beslut enligt delegationsordning.
Som byggnadsinspektör:
Genomföra tekniska samråd, utfärda startbesked och slutbesked.
Utföra arbetsplatsbesök och tillsyn under byggprocessen.
Följa upp att byggnation sker enligt gällande lagstiftning och beslut.
Bidra till en rättssäker och effektiv byggprocess.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom bygg, samhällsbyggnad eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God kunskap om plan- och bygglagen (PBL).
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med gott omdöme i myndighetsutövning.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av bygglovshandläggning och/eller arbete som byggnadsinspektör.
Erfarenhet av tillsyn och tekniska samråd.
Erfarenhet från kommunal verksamhet.
Som person är du serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och har förmåga att kombinera ett professionellt bemötande med myndighetsrollen. Stor vikt läggs vid personlig tillämplighet. Anställningsvillkor
Anställningen är ett vikariat till och med 30 juni med möjlighet till förlängning och tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: heltid.
Lön enligt avtal.
Arbetsplatsen är i Centrumhuset Götene
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652) Kontakt
Henrik Karlsson 0511386041 Jobbnummer
9663509