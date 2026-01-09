Bygglovhandläggare till Stadsbyggnadskontoret
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret / Säkerhetsjobb / Varberg Visa alla säkerhetsjobb i Varberg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Med en välutvecklad och transparent samhällsbyggnadsprocess har Stadsbyggnadskontoret en central roll i att forma framtidens Varberg. Vårt uppdrag är att skapa hållbara livsmiljöer där stadens tillväxt och invånarnas behov möts på bästa sätt.
Vi sitter i moderna aktivitetsbaserade lokaler i det nyrenoverade stadshuset tillsammans med andra samhällsbyggande verksamheter, vilket ger goda möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte.
Hos oss arbetar cirka 90 medarbetare fördelade på fem avdelningar - bygglov, plan, geografisk information, kvalitet och utveckling samt kommunens lantmäteri - som alla bidrar till att utveckla Varberg för både dagens och morgondagens invånare.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som bygglovhandläggare granskar du bygglovsansökningar utifrån såväl formella bestämmelser som lämplighet och gestaltning samt deltar aktivt i avdelningens utvecklingsarbete i dessa frågor. I uppdraget ingår att på delegation fatta beslut om bygglov, ge service till allmänheten i form av råd och upplysningar, samt föredra ärenden inför byggnadsnämnden. Även handläggning av tillsynsärenden kan förekomma och administrativa uppgifter kring bygglov. Bygglovsavdelningen präglas av ett tydligt fokus på att hjälpa våra medborgare, näringsliv och besökare och du förväntas trivas och bidra i en sådan miljö. Vi erbjuder en bra arbetsgemenskap och en god arbetsmiljö med hög tillit till varandra och stort eget inflytande på det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Arbetet innebär mycket kontakt med bygglovsökande och andra intressenter. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du arbetar effektivt, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
För att trivas i arbetet behöver du kunna arbeta strukturerat då du hanterar ärenden som befinner sig i olika faser. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
På byggavdelningen har vi ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Det är viktigt för oss inom teamet och byggavdelningen att vi bryr oss om varandra. En god arbetsmiljö innebär att vi gör ett bättre arbete för dem vi är till för. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden, Som medarbetare är du med och bidrar till avdelningens utvecklingsarbete.
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298657". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Kontakt
Bygglovschef
Daniel Holdenmark daniel.holdenmark@varberg.se 0340-880 00 Jobbnummer
