Bygglovhandläggare till Bygglovsenheten i Upplands Väsby kommun
Har du ett stort genuint intresse för samhällsbyggnad och trivs i en roll där du får kombinera juridiska/estetiska bedömningar med god service? Vi söker nu två bygglovshandläggare för tidsbegränsade vikariat.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats där vi lägger stor vikt vid ledarskap och medarbetarskap. Detta för att vi tillsammans ska skapa en god arbetsplatskultur. Bärande principer för vår arbetsplatskultur är att:
Vi tar ansvar och samarbetar för att skapa värde för dem som bor och verkar i Väsby.
Vi är tydliga kring våra uppdrag.
Vi har tillit och förtroende för varandras roller och perspektiv.
Det innebär att vi lägger stor vikt vid ett tillitsbaserat ledarskap där du som medarbetare får ta ett stort eget ansvar vid ärendehandläggning och vid utveckling av verksamheten.
Bygglovsenheten är en del av bygg- och miljökontoret som totalt är 40 medarbetare. Enheten svarar för hantering av bygglov och tillsyn enligt plan-och bygglag (PBL). Vi arbetar alltid med fokus på den övergripande samhällsutvecklingen med strävan efter att ha en effektiv och kundorienterad handläggningsprocess. Vi är ett engagerat team som diskuterar och delar kunskaper och erfarenheter med varandra. Detta för att gemensamt bidra till en hög kvalitet med en rättssäker och enhetlig tillämpning av PBL.Om tjänsten
Som bygglovhandläggare hos oss arbetar du självständigt och i samverkan med dina kollegor, med digital handläggning av olika typer av byggärenden i enlighet med gällande lagar och praxis. Vilka ärendetyper du arbetar med varierar utifrån din specialkunskap och verksamhetens behov och kan därmed variera mellan alla ärendetyper enheten ansvarar för.
I ett tidigt skede, inför ansökan om bygglov, finns du tillgänglig för rådgivning till allmänheten och företagskunder och ger en god service och ett professionellt bemötande såväl vid besök, i telefon och i våra digitala kanaler. Vi vill helt enkelt att det ska vara enkelt att söka bygglov som blir kompletta, korrekta och rättssäkra enligt lagar och regler - och du är en viktig del i det.
Du och dina kollegor bidrar till enhetens utvecklingsarbete, arbetar kontinuerligt med att effektivisera våra processer och deltar i samarbetsformer med andra förvaltningar och enheter. Tillsammans utvecklar vi vår bygglovsservice för att underlätta samarbete med näringslivet och förbättra vårt nöjdkundhetsindex (NKI). Du kan i övrigt komma att göra utredningar, bereda fördjupade uppdrag och delta i löpande stadsbyggnadsuppgifter.
För att hålla en hög kvalitet i arbetet är omvärldsbevakning, kompetensutveckling och deltagande i projekt självklara delar. Det finns även möjlighet för dig att arbeta inom vår tillsynsverksamhet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
Är högskoleutbildad byggnadsingenjör, arkitekt eller har annan utbildningsbakgrund som bedöms av arbetsgivaren som lämplig för tjänsten.
Har tidigare erfarenhet av bygglovsprövning.
Har goda kunskaper i relevanta regelverk som PBL, PBF och BBR.
Har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift. Har du andra språk ser vi det som en fördel.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från ärendehanteringssystemet Nova.
Kompetens inom gestaltning och kulturmiljö via utbildning eller arbete.
Erfarenhet av bygglovsadministration.
Som bygglovshandläggare har du många kontaktytor och är kontorets ansikte ut mot Väsbybon och byggaktörer. Vi ser därför att du gillar kontakt och relationer med kunder och drivs av att bidra till helhetsupplevelsen i samhällsbyggnadsprocessen och är trygg i ditt eget uppdrag. Du är prestigelös och möter varje människa med förståelse och respekt, visar ödmjukhet, är lyhörd och har fokus på individen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Optimusvägen 14 (visa karta
)
194 80 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 08-59097000 Jobbnummer
9865550