Byggledare till vår kund i norra Stockholm!
2025-08-27
Till vår kund söker vi en Byggledare för projekt i norra Stockholm. I din roll som byggledare kommer du arbeta med att:
Arbeta gemensamt med projektledare med produktionsplanering av komplexa ledningsomläggningar i stadsmiljö.
Bistå i framtagandet av förfrågningsunderlag, granska och lämna synpunkter ur ett produktionsperspektiv.
Vara behjälplig vid platsbesök och under fråga/svar-period.
Delta i arbetet med granskning och utvärdering av anbud samt eventuella förhandlingar och kontraktsskrivning.
Aktivt följa upp och rapportera byggentreprenadens framdrift avseende tid, kostnad och kvalitet.
Arbeta gemensamt med projektledare med samordning med sidoentreprenader och angränsande delprojekt.
Ansvara för ändrings- och tilläggsarbeten samt avdrag (ÄTA) utifrån kontrakt och dokumentera dessa, rapporterar dessa kontinuerligt till projektledaren.
Ansvara för och samordna granskning av entreprenörens mängdunderlag till ekonomimöten.
Leda och protokollföra byggmöten utifrån överenskommen agenda.
Stödja entreprenörens arbete med att ta fram arbetsplaner, tidplaner och detaljerade veckoplaner och kommunicera dessa till angränsande verksamhet och intressenter.
Följa upp entreprenörens egenkontroll och att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, regler och krav samt efter framtagna handlingar
Fatta för projektet erforderliga beslut utifrån mandat.
Delta vid besiktningar och bistå vid överlämning till Trafikavdelningen.
Representera TF och projektet i kontakt med olika externa parter och aktörer såsom ledningsägare, myndigheter, leverantörer och entreprenörer.
Rapportera till Projektledaren samt koordinera sig mot övriga i projektet.
Delta i projektrelaterade möten för att ta del av information om verksamhetens framdrift.
Skallkrav:
Minst tio års sammanlagd arbetslivserfarenhet i ledande befattning som arbetsledare,byggledare, produktionsledare inom Mark /anläggning /väg/ järnväg där arbete med produktions- och tidplanering ingått.
Arbetat med minst tre stora infrastrukturprojekt/program med en övergripande projekt/programbudget om minst 150 miljonerSEK.
Minst fem års arbetslivserfarenhet av arbete inom beställarorganisation i komunal, regional eller statlig myndighet
Dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete som arbetsledare/ byggledare/projektledare/ i uppdrag med samordningsansvar för komplexa ledningsomläggningar med flera ledningsägare under minst 5 år.
God och dokumenterad kunskap om AMA och MER. Med referens till utbildning genomförd de senast 5 åren. Samt ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med AMA- och MER Anläggning i minst ett uppdrag större än 150 Mkr.
Mervärdeskrav:
Dokumenterad arbetslivserfarenhet från komplexa ledningsarbeten i stadsmiljö med en kontraktsumma om minst 100 miljoner SEK.
