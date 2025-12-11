Byggledare till långsiktigt industriprojekt
Consensus Sverige AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2025-12-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Köping
eller i hela Sverige
Vill du ta en nyckelroll i ett större industriprojekt med hög teknisk komplexitet?
Vi söker en erfaren Byggledare till ett omfattande flerårsprojekt inom process- och industribyggnation hos vår kund i Västerås. Rollen är operativ och praktisk med daglig närvaro på byggarbetsplatsen, där du fungerar som beställarens representant gentemot entreprenörer och projektorganisation.
Om rollenÖvervakning av entreprenadkontrakt
Du följer upp att entreprenören levererar enligt kontrakt och säkerställer att kvalitet, tidplan, miljö och kostnader hålls. Du rapporterar löpande till projektledning hos beställaren.
Arbetsmiljö och säkerhet
Du bevakar arbetsmiljöfrågor och säkerställer att entreprenören uppfyller krav enligt PBL, AFS 2023:3 och beställarens interna riktlinjer.
Hantering av projektförändringar
Du följer upp ändringar i projektets omfattning och kostnader, inklusive ÄTA-arbeten, och rapporterar kontinuerligt till ansvarig projektledning.
Kommunikation och samordning
Du är länken mellan beställare, projektledare och entreprenör. Du bidrar till tydliga arbetsregler, effektiv produktion och smidig framdrift.
Planering och organisering
Du följer upp entreprenörens planering, administration och arbetsorganisation så att byggprocessen genomförs enligt avtalade villkor.
Vem du är
Vi söker dig som är en erfaren och praktiskt orienterad byggledare med naturlig närvaro ute i produktionen. Du är van vid att samarbeta med entreprenörer, fatta beslut i vardagen och representera beställarens intressen på plats.
Vi ser att du har:
Relevant teknisk utbildning inom bygg, installation eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av byggledning i entreprenadprojekt.
Trygg i projektstyrning, kontraktsuppföljning och hantering av ÄTA-processer.
God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och entreprenadrätt.
Kommunikativ, strukturerad och trygg i rollen som beställarens företrädare.
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson, hannes.eliasson@consensus.nu
, alt. 076 - 112 23 86. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Jobbnummer
9638779