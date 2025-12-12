Byggledare till fastighetsavdelningen, Danderyds kommun
2025-12-12
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Fastighetsavdelningen ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Det innebär både förvaltning och utveckling av kommunens byggnader. Vi arbetar både lång - och kortsiktigt med en helhetssyn för kommunens bästa. Våra arbetsuppgifter har en bredd i frågor och varierande arbetsdagar, allt med frihet under ansvar. I kombination med detta har vi nära till skratt och tycker om att hjälpa varandra. Det gör jobbet ännu roligare! Varje kollegas kompetens i vårt team är värdefull och nu söker vi dig med just din kompetens, som vi är säkra på kommer vara ett bra tillskott i teamet. Välkommen att bli en del av fastighetsavdelningen!
Samhällsutvecklingsförvaltningen, dit fastighetsavdelningen tillhör, är lokaliserat i Mörby centrum 14 minuter från T-centralen. Här är vi cirka 70 medarbetare som varje dag ser till att vardagen fungerar smidigt för alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun.
Kommunen står inför en spännande tid där många projekt pågår och många fler befinner sig i startgroparna. Vill du följa med på resan?Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som byggledare inom fastighetsavdelningen ingår du i projektenheten som för närvarande består av 8 medarbetare. Ditt arbete består huvudsakligen av att planera och leda större investerings- och underhållsprojekt i det kommunala fastighetsbeståndet. Som byggledare är du en av avdelningens kravställare gentemot upphandlade entreprenörer där du ansvarar för att hantera den löpande kommunikationen. Fastighetsavdelningen är en kompetent beställarorganisation, där du som byggledare kommer att ha ett nära samarbete med övriga kollegor inom olika ansvarsområden. Du kommer att arbeta nära både fastighetsförvaltare, byggprojektledare och driftpersonal.
I rollen som byggledare på fastighetsavdelningen kommer du att:
• Följa upp, samordna och driva större investerings- och underhållsprojekt
• Styra produktionen mot uppsatta mål
• Följa upp tidplaner, riskanalyser, kalkyler samt ändrings- och tilläggsarbeten i beställda entreprenader
• Förbereda och leda byggmöten med entreprenörer
• Säkerställa att entreprenörens kontrollplaner tas fram, att kontroller utförs, följs upp och dokumenteras av entreprenören
• Tillse att arbeten utförs i enlighet med projektets kvalitetsplaner
• Granska entreprenörens underlag för arbetsberedningar och säkerställa att dessa möter ställda krav, projekterade lösningar och tar nödvändig arbetsmiljöhänsyn
• Bevaka, samordna och följa upp myndighetsfrågor i projekten
• Hantera dokumentation och överlämning av projekten till den egna organisationen
Du kommer även att bistå i arbetet med prognoser avseende ekonomi och tid. I rollen som byggledare ingår att delta och bidra i avdelningens utvecklingsarbete med processer och rutiner. Du kommer även att bidra i arbetet med framtagande av för avdelningen nödvändiga ramavtal och agera kravställare i entreprenadupphandlingar samt genomföra nödvändig uppföljning i samarbete med övriga kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Ingenjörsexamen, annan likvärdig teknisk utbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Gedigen och mångårig erfarenhet av byggledning inom bygg- eller installationssektorn
• God kännedom om tillämpliga lagar, föreskrifter och branschstandarder inom bygg- och teknikområde förvärvade genom relevant yrkeserfarenhet inom byggbranschen
• Giltigt B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Genomgått relevanta utbildningar inom arbetsmiljö, med förståelse för säkerhetsrutiner och förebyggande arbetsmiljö
• Certifiering inom Bas-P och Bas-U, vilket visar att du har kunskap om byggarbetsmiljösamordning i både projekterings-, planerings och utförandefasen
• Goda kunskaper i det standardavtal som styr branschen, såsom AB, ABT, ABK samt erfarenhet av att arbeta enligt AMA
• Erfarenhet som entreprenör, vilket vi ser som ett värdefullt tillskott till vårt team
I den här rollen lägger vi stor vikt vid din personlighet och söker dig som är prestigelös, gillar utmaningar och arbetar ihärdigt för att nå uppsatta mål. För att lyckas och trivas i rollen som byggledare hos oss är det viktigt att du har en väl utvecklad social förmåga och trivs i samspelet med både interna och externa aktörer. Du har förmåga att uttrycka dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt, tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya relationer. Du skapar förtroende och har ett prestigelöst fokus på gemensamma mål vilket gör det enkelt att ha ett bra samarbete i uppdrag. Vidare är du strukturerad, tar ansvar och planerar dina uppgifter självständigt. Vi ser också att du är driven och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, där du hittar lösningar på uppkomna problem.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
