Byggledare Strömskena Tunnelbaneutbyggnad Stockholm

Famma Konsultning AB / Byggjobb / Stockholm
2025-12-12


Byggledare Strömskena - Tunnelbaneutbyggnad Stockholm
Uppdrag: Byggledare Strömskena (Nivå 3)
Plats: Stockholm, Sverige
Omfattning: 100 %
Startdatum: 20 januari 2026
Slutdatum: 20 januari 2027
Option: 1 + 1 år
Projekttyp: Bygg/Besiktning
Organisatorisk enhet: Projekt Barkarby (FUT/FE012)
Om uppdraget
Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Inom ramen för Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen byggs tunnelbanan ut med nya spår, stationer och depåkapacitet. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för planering, projektering och genomförande av utbyggnaden.
Vi söker nu en Byggledare med inriktning Strömskena för att förstärka organisationen i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Som Byggledare Strömskena ansvarar du för att säkerställa att entreprenadarbeten genomförs korrekt, säkert och enligt ställda krav. Fokus ligger på BEST-arbeten, men även installations- och anläggningsarbeten förekommer.
Du kommer även att stödja övriga eldiscipliner såsom:
Högspänning 33 kV

Tunnel el (400-1000 V)

Station el (400-1000 V)

Tillfällig elförsörjning

Du rapporterar till samordnande byggledare och projektledare samt samarbetar nära med övrig byggledning och elanläggningsansvarig.
Ansvarsområden
Säkerställa att entreprenadarbeten genomförs enligt avtal, krav och villkor

Följa upp och rapportera kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet

Företräda Region Stockholms Förvaltning för utbyggd tunnelbana i möten med entreprenörer och externa parter

Bevaka myndighetstillstånd, bygglov och avtalsvillkor

Samordning mot angränsande entreprenader

Delta aktivt i skydds- och miljöronder

Säkerställa entreprenörens riskarbete, kontrollplaner och egenkontroller

Granska arbetsberedningar ur tekniskt och arbetsmiljömässigt perspektiv

Genomföra syner, följa upp besiktningsanmärkningar och säkerställa slutdokumentation

Medverka i ekonomisk uppföljning, prognoser, ÄTA-hantering och fakturagranskning

Delta i projekteringsarbete och utvärdering av tekniska lösningar

Kravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet som byggledare inom el/BEST, gärna strömskena

Erfarenhet från större infrastruktur- eller anläggningsprojekt

God kunskap om arbetsmiljö, säkerhet och entreprenadjuridik

Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samordnande

Mycket god kommunikationsförmåga i svenska, i tal och skrift

Övrig information
Arbetstid: 40 timmar/vecka

Övertid, obekväm arbetstid och beredskap kan förekomma

Uppdraget utförs på plats i Stockholm

Så ansöker du
Anbud ska lämnas enligt instruktion i kravspecifikation (Excel) samt innehålla:
Ifylld kravspecifikation (Ja/Nej + beskrivning)

CV/konsultprofil

Giltigt signerad jävsdeklaration

Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9642621

