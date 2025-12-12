Byggledare Strömskena Tunnelbaneutbyggnad Stockholm
Famma Konsultning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Famma Konsultning AB i Stockholm
Byggledare Strömskena - Tunnelbaneutbyggnad Stockholm
Uppdrag: Byggledare Strömskena (Nivå 3)
Plats: Stockholm, Sverige
Omfattning: 100 %
Startdatum: 20 januari 2026
Slutdatum: 20 januari 2027
Option: 1 + 1 år
Projekttyp: Bygg/Besiktning
Organisatorisk enhet: Projekt Barkarby (FUT/FE012)
Om uppdraget
Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Inom ramen för Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen byggs tunnelbanan ut med nya spår, stationer och depåkapacitet. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för planering, projektering och genomförande av utbyggnaden.
Vi söker nu en Byggledare med inriktning Strömskena för att förstärka organisationen i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som Byggledare Strömskena ansvarar du för att säkerställa att entreprenadarbeten genomförs korrekt, säkert och enligt ställda krav. Fokus ligger på BEST-arbeten, men även installations- och anläggningsarbeten förekommer.
Du kommer även att stödja övriga eldiscipliner såsom:
Högspänning 33 kV
Tunnel el (400-1000 V)
Station el (400-1000 V)
Tillfällig elförsörjning
Du rapporterar till samordnande byggledare och projektledare samt samarbetar nära med övrig byggledning och elanläggningsansvarig.
Ansvarsområden
Säkerställa att entreprenadarbeten genomförs enligt avtal, krav och villkor
Följa upp och rapportera kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö och social hållbarhet
Företräda Region Stockholms Förvaltning för utbyggd tunnelbana i möten med entreprenörer och externa parter
Bevaka myndighetstillstånd, bygglov och avtalsvillkor
Samordning mot angränsande entreprenader
Delta aktivt i skydds- och miljöronder
Säkerställa entreprenörens riskarbete, kontrollplaner och egenkontroller
Granska arbetsberedningar ur tekniskt och arbetsmiljömässigt perspektiv
Genomföra syner, följa upp besiktningsanmärkningar och säkerställa slutdokumentation
Medverka i ekonomisk uppföljning, prognoser, ÄTA-hantering och fakturagranskning
Delta i projekteringsarbete och utvärdering av tekniska lösningarKravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet som byggledare inom el/BEST, gärna strömskena
Erfarenhet från större infrastruktur- eller anläggningsprojekt
God kunskap om arbetsmiljö, säkerhet och entreprenadjuridik
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samordnande
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska, i tal och skriftÖvrig information
Arbetstid: 40 timmar/vecka
Övertid, obekväm arbetstid och beredskap kan förekomma
Uppdraget utförs på plats i StockholmSå ansöker du
Anbud ska lämnas enligt instruktion i kravspecifikation (Excel) samt innehålla:
Ifylld kravspecifikation (Ja/Nej + beskrivning)
CV/konsultprofil
Giltigt signerad jävsdeklaration Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9642621