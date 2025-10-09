Byggledare Radio och telesystem västra regionen
2025-10-09
Vi söker en Byggledare inom Radio & Tele till Trafikverket - region väst Detta är ett konsultuppdrag på heltid.
Placeringen är Göteborg. Arbetet sker tre dagar i veckan på kontoret, övrig tid kan ske på distans eller ute i anläggningar beroende på behov.
I rollen kommer du arbeta nära Trafikverkets projektorganisation, vilket ställer höga krav på både teknisk kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet. Du kommer vara en viktig länk mellan Trafikverket, entreprenörer och andra intressenter - med ansvar för att driva och följa upp tekniska projekt inom radiosystem och teleteknik i både komplexa anläggningar (tunnlar) och enklare anläggningar (broar, pumpstationer m.m.).
Uppdraget
Rollen innebär att vara del av Trafikverkets projektorganisation som byggledare med fokus på radiosystem och teleteknik i komplexa (tunnlar) och enklare anläggningar (broar m.m.) i region väst. Konsulten ansvarar för planering, uppföljning och tekniskt stöd i reinvesteringsprojekt, drift och underhåll, samt överlämning av radiosystem. Arbetet innefattar även samordning med entreprenörer, teknisk dokumentation, besiktningar och rapportering.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Planera, samordna och följa upp FU, AU och reinvesteringar av radio-, tele- och låssystem
Utföra kvalitets- och leveranskontroll av entreprenörens arbete (platskontroll och dokumentation)
Samverka internt inom Trafikverket i radio- och telefrågor
Delta i samordningsmöten för komplexa anläggningar
Driva operativt arbete inom drift, underhåll och mindre reinvesteringar av tele- och låssystem
Bistå projektledare med tekniskt stöd samt projektera vid behov
Utreda tekniska lösningar och leda teknikmöten med entreprenörer (inkl. dokumentation)
Vara representant i investerings- och reinvesteringsprojekt
Delta i besiktning och tillståndsbedömning av anläggningar
Skapa och följa AO i GUS fram till tekniskt OK samt uppdatera systeminformation
Hantera tillträdesbehörigheter (passage- och låssystem)
Ta fram underlag, rapporter och presentationsmaterial (MS Office)
Rapportera till projektledare enligt fastlagda rutiner
Sammanställa och presentera rapporter samt leda studiebesök
Kontrollera kostnadsredovisningar och entreprenörers egenkontroller
Granska och godkänna leveranser, statusrapporter och slutrapporter
Säkerställa att krav, kvalitets-, miljö- och förvaltningsrutiner efterlevs
Genomföra och följa upp riskhantering inom entreprenörers kontrakt
Fatta ekonomiska och tidspåverkande beslut enligt beslutsordning
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 1 års erfarenhet av arbete med radiosystem i vägtunnlar eller liknande anläggningar
Minst 2 års erfarenhet av arbete med telesystem och teleteknik, där du arbetat med minst tre av följande teknikområden:Brandlarm, passagesystem, inbrottslarm, branddetektering i tunnlar (värmekänslig kabel), mekaniska lås samt fysisk säkerhet
Minst 2 års erfarenhet av byggledning eller projektledning, samt projektering i miljöer såsom ytvägar, broar och vägtunnlar
Minst 3 års erfarenhet av entreprenaduppföljning, inklusive uppföljning av beställningar, leveransbesiktningar, FAT-/SAT-tester samt granskning av dokumentation
Minst 2 års erfarenhet av att ta fram bygghandlingar och tekniska beskrivningar för förfrågningsunderlag inom telesystem och teleteknik
Minst 1 års erfarenhet av att arbeta med digitala ärendehanterings- och förvaltningssystem, exempelvis Chaos, Maximo eller motsvarande
Högskoleingenjörsutbildning inom relevant tekniskt område - alternativt minst 3 års praktisk erfarenhet inom ett för uppdraget relevant område
Minst 4 års praktisk erfarenhet av entreprenadjuridik, med fokus på AB och ABT
Körkort klass B
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Är självgående - Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbetssätt självständigt och driver processer framåt utan att behöva styras i detalj.
Har god samarbetsförmåga - Du arbetar bra tillsammans med andra, är lyhörd och smidig i ditt bemötande. Du lyssnar aktivt, kommunicerar tydligt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Är uthållig - Du behåller fokus och motivation även när det blir motigt. Du ser till att slutföra dina uppgifter fullt ut, och arbetar målmedvetet tills resultatet är uppnått.
Är strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp tydliga tidsramar - och håller dem. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9549760