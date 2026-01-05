Byggledare Mark Till Stort Infrastrukturprojekt!
Uniflex AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren byggledare med inriktning mark till ett omfattande och tekniskt komplext infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Rollen passar dig som har goda ledaregenskaper, arbetar strukturerat och har förmåga att driva mark- och anläggningsarbeten framåt i nära samarbete med entreprenör och beställare.
I rollen som byggledare MARK blir du en viktig del av projektorganisationen med ansvar för uppföljning och styrning av markarbeten inom projektets genomförandefas. Du trivs i en operativ roll nära produktionen och är lösningsorienterad med fokus på kvalitet, säkerhet och framdrift.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som byggledare MARK ansvarar du för att:
• Följa upp och leda entreprenörens mark- och anläggningsarbeten
• Säkerställa att arbetena utförs enligt kontrakt, tekniska handlingar, tidplan och kvalitet
• Delta i produktionstekniska och kontraktuella diskussioner med entreprenör
• Tolka och tillämpa kontraktshandlingar, AMA Anläggning samt AB04/ABT06
• Identifiera och hantera avvikelser, ÄTA-arbeten och ändringar
• Arbeta med dokumentation, uppföljning, tidplan och ekonomiska underlag
• Bidra till ett gott samarbete inom projektorganisationen och med övriga byggledare
Rollen kräver god förståelse för markarbeten inom större infrastrukturprojekt och förmåga att arbeta strukturerat i en komplex projektmiljö.
Projektinformation:
• Beställare: Statlig infrastrukturmyndighet
• Plats: Huddinge
• Projektets omfattning: ca 1,3 miljarder kronor
• Byggtid: ca 4 år
• Projektstart: cirka 6 månader
• Entreprenadform: Totalentreprenad (med pågående dialog om utförandeentreprenad med inslag av totalentreprenad)
Projektet omfattar bland annat:
• Två trafikplatser med broar över befintlig järnväg
• Ramper för av- och påfarter
• Komplex bergschakt i nära anslutning till järnväg
• Cirka 200 000 m3 bergschakt
• Spont, pålning och omfattande mark- och grundläggningsarbeten
Vem är du?
För rollen som byggledare MARK ser vi att du har:
• Minst 3 års erfarenhet som byggledare inom infrastruktur
• Minst 3 års erfarenhet som platschef, produktionschef eller blockchef med ansvar för anläggningsprojekt över 30 MSEK
• Erfarenhet från ledande position i anläggningsprojekt över 50 MSEK är meriterande
• Högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, anläggning eller motsvarande, alternativt att du arbetat dig upp till motsvarande kompetens genom erfarenhet
• Goda kunskaper i entreprenadjuridik och regelverk såsom AMA Anläggning, AB04 och ABT06
• Dokumenterad BAS-P/U-utbildning
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet (Word och Excel)
• Flytande svenska i tal och skrift
Om verksamheten
Du blir en del av ett konsultbolag med stark kompetens inom infrastruktur och samhällsbyggnad, där kvalitet, långsiktighet och kundförståelse står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i ett stort och komplext infrastrukturprojekt och samtidigt utvecklas vidare i din roll som byggledare inom mark och anläggning.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669739