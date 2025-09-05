Byggledare inom Mark, Anläggning och Järnväg

Ameahcon Infra AB / Byggjobb / Falun
2025-09-05


Byggledare inom Mark & Anläggning - Dalarna / Uppsala / Stockholm / Västerås
Vill du ha ett fritt och självständigt jobb där du får ta ansvar och vara med och påverka?
Vi söker nu byggledare till vårt team inom mark och anläggning. Har du erfarenhet som byggledare, arbetsledare eller platschef inom byggbranschen - då kan det vara just dig vi letar efter!

Publiceringsdatum
2025-09-05

Om tjänsten
Som byggledare hos oss ansvarar du för att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet på våra projekt inom mark- och anläggningssidan. Du blir en viktig länk mellan beställare, entreprenörer och myndigheter.
Det är en fri och självständig roll där du till stor del styr din egen vardag. Du utgår från hemmet och reser till projekt i Dalarna, Uppsala, Stockholm och Västerås. Vårt kontor ligger i Falun, men du behöver inte vara stationerad där.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen (gärna som byggledare, platschef eller arbetsledare)

Är van att arbeta självständigt och ta ansvar

Har god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja

Har B-körkort

Vi erbjuder:
En flexibel och varierande roll med stort eget ansvar

Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget

Tjänstebil, konkurrenskraftiga villkor och ett stöttande team

Frihet att utgå från hemmet

Placering:
Du bor med fördel inom Dalarna, Uppsala, Västerås eller Stockholmsområdet, men viktigast är att du har möjlighet att resa till våra projekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jorgen@ameahcon.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ameahcon Infra AB (org.nr 559462-6615)
Hantverkaregatan 6 (visa karta)
791 60  FALUN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9495431

