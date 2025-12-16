Byggledare i Nationellt program buller, Region Syd
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en byggledare til projekt Nationellt program buller, region syd, till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Resursen kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt, inom region Syd samt delar av region sydöstra. BPU har fysisk närvaro i entreprenader och kontrollerar att de planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer, samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Resursen kan även komma att agera beställarens representant vid besiktningar andra besök på byggarbetsplatsen. Resursen kommer som byggledare att ansvara för inventering inför uteplatsåtgärd längs väg och järnväg i region Syd samt delar av region Sydöstra. Byggledaren kommer att se över framtagna åtgärdsförslag på uteplatser som tagits fram av Trafikverkets upphandade konsulter. Byggledaren kommer att besöka berörda fastigheter för uteplatsåtgärd, kommunicera med fastighetsägare om föreslagen åtgärd, ta fram nya förslag på uteplatsåtgärder vid behov, hantera avtal, söka bygglov och vara beställarens respresantant vid byggmöten med entreprenör för uteplatsåtgärderna (lokala skärmar)
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift. * Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg projekt) inom det aktuella teknikområdet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
• Inneha ett giltigt B-körkort.
• Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Meriterande
• Ha genomgått utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. * Konsulten ska ha genomgått BASÄVISTA * Konsulten ska ha genomgått Arbete på väg steg 1 Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9648270