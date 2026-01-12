Byggledare eller Delprojektledare sökes till industriprojekt
2026-01-12
För vår kunds räkning söker vi just nu en byggledare inom industri till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-02-09 och pågå till och med 2027-02-09 med möjlighet till förlängning.
Rollbeskrivning
Rollens syfte: Byggledaren / delprojektledaren ansvarar för att leda och samordna byggrelaterade delar av projektet så att arbetena genomförs enligt uppställda mål avseende tid, kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.
Rollen fungerar som länken mellan Projektledare, entreprenörer, konsulter och beställare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa/ta fram tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag samt ansvara för utvärdering och upphandling i samråd med Projektledare/Projektägare och Inköp
Leda och följa upp byggentreprenader inom tilldelat delområde
Planera, samordna och styra byggprocessen från start till färdigställande
Säkerställa att arbetena bedrivs enligt kontrakt, handlingar och myndighetskrav
Medverka i projektering och granskning av bygghandlingar
Medverka att ta fram och följa upp tidplaner för byggarbeten
Följa upp kostnader, prognoser och ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Säkerställa kvalitet genom egenkontroller, besiktningar och uppföljning
Hantera avvikelser och föreslå korrigerande åtgärder
Övrigt:Start: 2026-02-09Slut: 2027-02-09Omfattning: 100%Placering: StockholmBakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en del av processen.
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Utbildning: Civilingenjör, högskoleingenjör, byggingenjör eller motsvarande. Alternativt yrkeshögskoleutbildning med relevant erfarenhet.
Flera års erfarenhet av byggledning eller projektledning inom bygg/anläggning * God kunskap av entreprenadformer (AB, ABT) och *AMA*
God kunskap om byggprocessen, myndighetskrav och branschstandarder
God kunskap om PBL, BBR, AML
God datorvana t.ex MS P, Excel, Bluebeam, SharePoint
B-körkort (arbete både på byggarbetsplats och kontor inom stor Stockholm)
Flytande svenska både tal och skrift
Flytande engelska både tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Certifiering PMI
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
