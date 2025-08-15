Byggledare El till storskaligt infrastrukturprojekt!
Selectus Bemanning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selectus Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
Byggledare El - Spårbunden infrastruktur
Vi söker en erfaren Byggledare El för ett uppdrag inom ett omfattande infrastrukturprojekt. Rollen innebär ett helhetsansvar inom teknikområdet El under upphandling och produktion, med fokus på pågående BEST-entreprenader.
Som byggledare ansvarar du för att bevaka, kontrollera och stödja planering och uppföljning i projektets olika faser. Du bidrar aktivt till att säkerställa kvalitet och hantera risker, och deltar i samordningsmöten för byggarbetsmiljö, byggmöten samt tekniska lösningar på plats.
Arbetet sker nära övriga funktioner inom beställarens projektorganisation.
För att lyckas i rollen krävs:
Minst 8 års erfarenhet från projekt inom spårbunden infrastruktur
Eftergymnasial utbildning inom bygg- och anläggning eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av:
33kV-anläggningar i tunnelbana
Elsystem i spåranläggningar tunnelbana
Strömskeneanläggningar
Arbete i driftsatta anläggningar
Roll som Elsäkerhetsledare strömskena
Minst 3 års erfarenhet av underhåll och felavhjälpning inom SLL/TF spåranläggningar
Minst 7 års erfarenhet i ledande befattning inom BEST-entreprenader, särskilt med spets inom El (senaste 10 åren)
Genomförd utbildning i AB 04 eller ABT 06
Genomförd utbildning i Bas-P eller Bas-U
Meriterande är:
KAT15 Tillsyningsman tunnelbana
Minst 5 års erfarenhet av uppdrag för offentlig beställare inom spårbunden trafik
Vi söker dig som är lösningsorienterad, förtroendeingivande och van att arbeta i komplexa miljöer. Du har stark samarbetsförmåga och trivs med att driva arbetet framåt även under press. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://selectus.se Arbetsplats
Selectus Kontakt
Verde Efrem verde.efrem@selectus.se Jobbnummer
9461247