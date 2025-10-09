Byggledare El - Nätstationer inom Malmö godsbangård

Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Malmö
2025-10-09


Vi söker en Byggledare El till ett konsultuppdrag i Malmö.
Detta är ett konsultuppdrag på 30% och kunden är Trafikverket.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Uppdraget
Uppdraget innebär byggledning för ombyggnation av två 10 kV nätstationer inom Malmö godsbangård, där Trafikverkets åtgärd omfattar byte av befintliga hög- och lågspänningsställverk, installationsgolv samt målning av ställverksutrymmen. Byggledaren ska medverka från projektstart och genom hela projektets faser - från projektering till utförande, avslut och överlämning till förvaltande verksamhetsområde. Rollen innefattar även att ta fram kontrollprogram och kontrollplaner i entreprenadskedet samt samordning enligt ABT 06. Uppdraget gäller byggledning El och avser en entreprenad som upphandlas separat.


Publiceringsdatum
2025-10-09

Dina arbetsuppgifter
Byggledning för ombyggnad av 2 st 10 kV nätstationer
Medverkan från projektstart till överlämning
Samordning inom projektet
Ta fram kontrollprogram för entreprenadens kontraktskrav
Ta fram kontrollplaner för entreprenadens kontraktskrav
Medverkan i projektering, utförande och avslut
Säkerställa att nya ställverk har minst dagens kapacitet, funktioner och larm
Planera för nya kabelavslut och skarvning vid behov
Provning och driftsättning av ny anläggning
Arbeta enligt ABT 06
Utföra APU (arbetsplatsuppföljning)
Samverka med projektledningen om arbetsfördelning och omfattning

Krav (OBS, obligatoriska)
Du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift.
Du har arbetat i projektgrupper där samordning varit en viktig del av arbetet.
Du har B-körkort.
Du har minst tre års erfarenhet (de senaste tio åren) som byggledare eller i en arbetsledande roll som exempelvis produktionsledare, arbetsledare eller platschef - inom elteknik (låg- och högspänning).
Du har god kännedom om relevanta lagar, förordningar, standarder och föreskrifter inom elområdet.
Du har genomgått utbildningen BASÄSKYDD (styrks med kursintyg).
Du har under de senaste fem åren varit involverad i minst ett entreprenadprojekt som byggledare eller i arbetsledande funktion där arbete med nätstation med hög- och lågspänningsställverk ingått.




Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centio Consulting Group AB (org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se

Arbetsplats
Centio

Kontakt
Asmaa Khosravi
asmaa.khosravi@centio.se
0791023843

Jobbnummer
9549791

