Byggledare, byggnadsverk till Trafikverket
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-06-09
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Byggledare byggnadsverk till Trafikverket i Skellefteå
Om uppdraget
Kraftsam Rekrytering & Bemanning söker en resurskonsult för uppdrag som byggledare byggnadsverk inom Stora Projekt.
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du arbetar som resursförstärkning i beställarens projektorganisation. Du kommer att vara delaktig i planering av produktionsskedet och verka som byggledare för väg- och järnvägsrelaterade projekt.
Du arbetar i nära samarbete med projektledare och andra byggledare och har en central roll i att följa upp entreprenader så att de genomförs i enlighet med kontraktshandlingar, mål och avtalade villkor.
I uppdraget ingår även att överföra kunskap till beställarens anställda avseende de arbetsuppgifter som du utför.
Om beställarenTrafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av statlig infrastruktur såsom vägar och järnvägar. Myndigheten är en av Sveriges största byggherrar och beställare och driver flera av landets mest komplexa infrastrukturprojekt.
Detta uppdrag är placerat inom verksamhetsområde Stora Projekt och avser projekt Norrbotniabanan. Stationeringsort för uppdraget är Skellefteå, med fysisk närvaro på Trafikverkets kontor fem dagar per vecka.
ArbetsuppgifterI rollen som byggledare kommer du bland annat att:
Leda och samordna byggledningen för tilldelat område, entreprenad eller teknik
Utgöra stöd till projektledaren i produktionstekniska frågor
Säkerställa att tilldelade entreprenader genomförs i överensstämmelse med kontraktshandlingar
Följa upp teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Ansvara för den dagliga kontakten med entreprenören
Kontrollera och följa upp entreprenörens arbete samt rapportera vidare enligt överenskommelse
Identifiera problemområden och ge underlag inför beslut om förebyggande och korrigerande åtgärder
Samverka med övriga byggledare inom och mellan entreprenader
Vid behov stötta juniora resurser i deras utveckling
Bevaka att erforderliga myndighetstillstånd, bygglov och andra nödvändiga förutsättningar finns
Föra dagbok över viktigare händelser samt granska och signera entreprenörens dagbok
Granska kontrollplaner och arbetsberedningar samt medverka vid besiktningar
Följa upp att slutdokumentation och relationshandlingar erhålls och granskas
Föra protokoll vid möten
Medverka till goda relationer med boende och verksamheter i närområdet
Delta i projektering samt framtagning och granskning av produktionstekniska lösningar på plats
Skallkrav:Minst 5 års erfarenhet som platschef, byggledare, delprojektledare, arbetsledare, projektchef, uppdragsledare eller motsvarande för uppdrag gällande anläggningsentreprenader inom väg och/eller järnväg. Arbetserfarenheten ska inte vara äldre än 10 år och ska avse minst 50 % sysselsättningsgrad per erfarenhetsår.
Minst 3 års erfarenhet enligt punkten ovan ska vara som byggledare, produktionsledare, arbetsledare eller besiktningsman inom broprojekt avseende väg och/eller järnväg. Erfarenheten ska avse minst 50 % sysselsättningsgrad per erfarenhetsår.
Erfarenhet av och tillämpning av AMA Anläggning 20 eller senare upplaga.
Erfarenhet av och tillämpning av Allmänna bestämmelser AB 04.
Genomförd och godkänd utbildning i Betong klass 1.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
För att trivas i rollen tror vi att du är:Strukturerad och noggrann
Trygg i rollen som byggledare och som har god vana av uppföljning inom entreprenad, samverkan och produktionstekniska frågor.
Självgående och ansvarstagande
Kommunikativ och tydlig
Lösningsorienterad
Trygg med att ge stöd och rådgivning i produktionstekniska frågor till projektdeltagare
Bekväm med både administration och arbete ute i fält
Om anställningen
Uppdragsperiod: Kontraktet gäller till och med 2028-08-31
Förlängningsoption: 2 + 2 + 1 år
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Arbetstiden är normalt förlagd mellan 07:00 och 18:00
Stationeringsort: Skellefteå, med fysisk närvaro på Trafikverkets kontor fem dagar per vecka
Resor i tjänsten förekommer, främst till arbetsplatser inom entreprenaden samt till Norrbotniabanans övriga projektkontor i Umeå, Skellefteå och Luleå.
Uppdraget ska påbörjas senast 2026-12-01, men kan påbörjas från 2026-09-01. Under december 2026 accepteras en beläggningsgrad på minst 60 %.
AnsökanLåter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Södra järnvägsgatan 49 B (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftasm AB Jobbnummer
9955048