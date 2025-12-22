Byggledare Bygg Tunnelbana till Arenastaden (Region Stockholm)

Famma Konsultning AB / Byggjobb / Stockholm
2025-12-22


Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 30 juni 2028
Omfattning: Heltid (upptrappning kan ske successivt)
Placering: Solna - Arenastaden / Södra Hagalund
Sista anbudsdag: 16 januari 2026

Om uppdraget
Region Stockholm söker två erfarna byggledare bygg till projektet Tunnelbana till Arenastaden, ett av Sveriges mest omfattande och strategiskt viktiga infrastrukturprojekt.
Uppdragen avser en byggledare per station:
Södra Hagalund

Arenastaden

Som byggledare får du en central roll i genomförandet av nya tunnelbanestationer med tillhörande plattformar, biljetthallar, uppgångar, servicetunnlar och ventilationsschakt - i en komplex stadsmiljö med många intressenter.
Om rollen
Du ingår i delprojektets byggledningsorganisation och ansvarar för att leda och följa upp entreprenadarbetena inom bygg. Entreprenaderna genomförs i samverkan och på löpande räkning.
Du arbetar i nära samarbete med delprojektledare, projekteringsledning och övriga byggledare och företräder beställaren i kontakter med entreprenörer, projektörer, myndigheter, verksamheter och allmänhet.
Ansvarsområden
Leda och följa upp entreprenadens framdrift avseende tid, kostnad, kvalitet och säkerhet

Säkerställa att arbeten utförs enligt kontraktshandlingar och ställda krav

Granska projekterade handlingar och arbetsberedningar

Hantera aviseringar, underrättelser samt ÄTA-arbeten

Aktivt delta i skyddsronder och miljöronder

Följa upp entreprenörens kvalitets- och egenkontrollarbete

Säkerställa efterlevnad av krav på arbetsmiljö, miljö, social hållbarhet och kvalitet

Samordna arbeten i tid och rum med angränsande entreprenader och delprojekt

Medverka i ekonomisk uppföljning, prognoser och fakturagranskning

Omgående rapportera brister och vid behov stoppa arbeten som riskerar liv och hälsa

Samverkan och omvärld
Arbetet kräver tät samordning med bland annat:
Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Institutet

Trafikförvaltningen

Trafikverket

Övriga pågående bygg- och anläggningsprojekt i området

Arbetstid och beredskap
Arbete kan förekomma på obekväm arbetstid

Beredskap kan bli aktuellt

OB- och beredskapsersättning utgår enligt fastställda nivåer efter överenskommelse med projektledaren

Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet som byggledare inom anläggning/infrastruktur

Erfarenhet av stationer, tunnlar eller större underjordiska anläggningar

God kunskap om entreprenader i samverkan och löpande räkning

Förmåga att arbeta strukturerat i komplexa projektmiljöer

Stark kommunikativ förmåga och vana att företräda beställaren

Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Du är:
Ansvarstagande, tydlig och lösningsorienterad

Trygg i rollen och bekväm med att fatta beslut på plats

Samarbetsinriktad med ett professionellt förhållningssätt

Engagerad i frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet

Praktisk information
Projektkontor i Arenastaden (Dalvägen) eller Södra Hagalund (Solnavägen)

Beställaren tillhandahåller kontorsplats, dator och regionmail

Obligatoriska utbildningar enligt förvaltningens krav ska genomföras

Uppdraget kan innebära arbete på obekväm arbetstid

Ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9658735

