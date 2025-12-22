Byggledare Bygg Tunnelbana till Arenastaden (Region Stockholm)
2025-12-22
Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 30 juni 2028
Omfattning: Heltid (upptrappning kan ske successivt)
Placering: Solna - Arenastaden / Södra Hagalund
Sista anbudsdag: 16 januari 2026
Om uppdraget
Region Stockholm söker två erfarna byggledare bygg till projektet Tunnelbana till Arenastaden, ett av Sveriges mest omfattande och strategiskt viktiga infrastrukturprojekt.
Uppdragen avser en byggledare per station:
Södra Hagalund
Arenastaden
Som byggledare får du en central roll i genomförandet av nya tunnelbanestationer med tillhörande plattformar, biljetthallar, uppgångar, servicetunnlar och ventilationsschakt - i en komplex stadsmiljö med många intressenter.
Om rollen
Du ingår i delprojektets byggledningsorganisation och ansvarar för att leda och följa upp entreprenadarbetena inom bygg. Entreprenaderna genomförs i samverkan och på löpande räkning.
Du arbetar i nära samarbete med delprojektledare, projekteringsledning och övriga byggledare och företräder beställaren i kontakter med entreprenörer, projektörer, myndigheter, verksamheter och allmänhet.
Ansvarsområden
Leda och följa upp entreprenadens framdrift avseende tid, kostnad, kvalitet och säkerhet
Säkerställa att arbeten utförs enligt kontraktshandlingar och ställda krav
Granska projekterade handlingar och arbetsberedningar
Hantera aviseringar, underrättelser samt ÄTA-arbeten
Aktivt delta i skyddsronder och miljöronder
Följa upp entreprenörens kvalitets- och egenkontrollarbete
Säkerställa efterlevnad av krav på arbetsmiljö, miljö, social hållbarhet och kvalitet
Samordna arbeten i tid och rum med angränsande entreprenader och delprojekt
Medverka i ekonomisk uppföljning, prognoser och fakturagranskning
Omgående rapportera brister och vid behov stoppa arbeten som riskerar liv och hälsa
Samverkan och omvärld
Arbetet kräver tät samordning med bland annat:
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Institutet
Trafikförvaltningen
Trafikverket
Övriga pågående bygg- och anläggningsprojekt i området
Arbetstid och beredskap
Arbete kan förekomma på obekväm arbetstid
Beredskap kan bli aktuellt
OB- och beredskapsersättning utgår enligt fastställda nivåer efter överenskommelse med projektledaren
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet som byggledare inom anläggning/infrastruktur
Erfarenhet av stationer, tunnlar eller större underjordiska anläggningar
God kunskap om entreprenader i samverkan och löpande räkning
Förmåga att arbeta strukturerat i komplexa projektmiljöer
Stark kommunikativ förmåga och vana att företräda beställaren
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Du är:
Ansvarstagande, tydlig och lösningsorienterad
Trygg i rollen och bekväm med att fatta beslut på plats
Samarbetsinriktad med ett professionellt förhållningssätt
Engagerad i frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet
Praktisk information
Projektkontor i Arenastaden (Dalvägen) eller Södra Hagalund (Solnavägen)
Beställaren tillhandahåller kontorsplats, dator och regionmail
Obligatoriska utbildningar enligt förvaltningens krav ska genomföras
Uppdraget kan innebära arbete på obekväm arbetstid
