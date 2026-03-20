Byggledare Bygg till projekt Arenastaden
Byggledare - Infrastrukturprojekt (Konsultuppdrag) | Stockholm
Uppdragsperiod: 27 april 2026 - 22 december 2028
Sista dag att ansöka är 7 april 2026
Omfattning: Heltid (100%)
Placering: Solna, Stockholm
Start: April 2026
Om uppdraget
Vi söker en erfaren byggledare till ett omfattande och långsiktigt infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Uppdraget är en del av en större satsning på utbyggnad av kollektivtrafik och stadsutveckling, där nya stationer och tillhörande anläggningar utvecklas.
Du kommer att arbeta i ett komplext projekt med många intressenter och entreprenörer, där samordning, kvalitet och säkerhet är centrala delar.
Om rollen
Som byggledare blir du en viktig del av projektets byggledningsorganisation med ansvar för att leda och följa upp byggproduktionen av en station med tillhörande funktioner, såsom plattformar, tunnlar, uppgångar och tekniska installationer.
Du representerar beställaren i dialog med entreprenörer, projektörer och andra intressenter.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Stödja delprojektledare och samordnande byggledare i det dagliga arbetet
Granska projekteringshandlingar och säkerställa att krav uppfylls
Följa upp entreprenader avseende tid, kostnad, kvalitet och arbetsmiljö
Säkerställa att arbeten utförs enligt kontraktshandlingar
Delta i skydds- och miljöronder
Hantera avvikelser, risker och brister samt vid behov stoppa arbete
Samordna med angränsande projekt och entreprenader
Följa upp entreprenörens kvalitets- och kontrollarbete
Dokumentera och följa upp ÄTA-arbeten samt ekonomiska avvikelser
Delta i planering och samordning med externa aktörer och verksamheterKvalifikationer
Flerårig erfarenhet som byggledare inom större bygg- eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet av husbyggnad/stomkomplettering
God förståelse för entreprenadjuridik och kontraktshantering
Erfarenhet av arbete i samverkansentreprenader är meriterande
Erfarenhet av att arbeta i komplexa projektmiljöer med flera aktörerDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann
Ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Kommunikativ och tydlig i dialog med olika intressenter
Samarbetsinriktad och lösningsorienterad
Handlingskraftig med förmåga att agera vid avvikelser och risker
Du är en naturlig representant för beställaren och bidrar till ett professionellt och effektivt samarbete i projektet.
Arbetsmiljö & villkor
Arbete sker huvudsakligen på plats i Solna
Projektkontor och arbetsplats tillhandahålls av beställaren
Möjlighet till arbete på obekväm arbetstid samt beredskap kan förekomma (ersätts enligt överenskommelse)Övrig information
Möjlighet till förlängning: 1 + 1 år
Utrustning tillhandahålls av uppdragsgivaren
Konsulten förväntas delta i relevanta utbildningar och projektaktiviteter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: info@fammakonsulting.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
169 79 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arenastaden Jobbnummer
9809767