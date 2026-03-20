Byggledare Bygg till projekt Arenastaden

Famma Konsultning AB / Byggjobb / Solna
2026-03-20


Byggledare - Infrastrukturprojekt (Konsultuppdrag) | Stockholm
Uppdragsperiod: 27 april 2026 - 22 december 2028
Sista dag att ansöka är 7 april 2026
Omfattning: Heltid (100%)
Placering: Solna, Stockholm
Start: April 2026
Om uppdraget
Vi söker en erfaren byggledare till ett omfattande och långsiktigt infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Uppdraget är en del av en större satsning på utbyggnad av kollektivtrafik och stadsutveckling, där nya stationer och tillhörande anläggningar utvecklas.
Du kommer att arbeta i ett komplext projekt med många intressenter och entreprenörer, där samordning, kvalitet och säkerhet är centrala delar.
Om rollen
Som byggledare blir du en viktig del av projektets byggledningsorganisation med ansvar för att leda och följa upp byggproduktionen av en station med tillhörande funktioner, såsom plattformar, tunnlar, uppgångar och tekniska installationer.
Du representerar beställaren i dialog med entreprenörer, projektörer och andra intressenter.

Dina arbetsuppgifter
Stödja delprojektledare och samordnande byggledare i det dagliga arbetet

Granska projekteringshandlingar och säkerställa att krav uppfylls

Följa upp entreprenader avseende tid, kostnad, kvalitet och arbetsmiljö

Säkerställa att arbeten utförs enligt kontraktshandlingar

Delta i skydds- och miljöronder

Hantera avvikelser, risker och brister samt vid behov stoppa arbete

Samordna med angränsande projekt och entreprenader

Följa upp entreprenörens kvalitets- och kontrollarbete

Dokumentera och följa upp ÄTA-arbeten samt ekonomiska avvikelser

Delta i planering och samordning med externa aktörer och verksamheter

Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet som byggledare inom större bygg- eller infrastrukturprojekt

Erfarenhet av husbyggnad/stomkomplettering

God förståelse för entreprenadjuridik och kontraktshantering

Erfarenhet av arbete i samverkansentreprenader är meriterande

Erfarenhet av att arbeta i komplexa projektmiljöer med flera aktörer

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann

Ansvarstagande och trygg i din yrkesroll

Kommunikativ och tydlig i dialog med olika intressenter

Samarbetsinriktad och lösningsorienterad

Handlingskraftig med förmåga att agera vid avvikelser och risker

Du är en naturlig representant för beställaren och bidrar till ett professionellt och effektivt samarbete i projektet.
Arbetsmiljö & villkor
Arbete sker huvudsakligen på plats i Solna

Projektkontor och arbetsplats tillhandahålls av beställaren

Möjlighet till arbete på obekväm arbetstid samt beredskap kan förekomma (ersätts enligt överenskommelse)

Övrig information
Möjlighet till förlängning: 1 + 1 år

Utrustning tillhandahålls av uppdragsgivaren

Konsulten förväntas delta i relevanta utbildningar och projektaktiviteter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: info@fammakonsulting.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
169 79  SOLNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arenastaden

Jobbnummer
9809767

