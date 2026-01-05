Byggledare Betong till stort infrastrukturprojekt!
Uniflex AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren byggledare med inriktning betong till ett omfattande och tekniskt komplext infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Rollen passar dig som har goda ledaregenskaper, arbetar strukturerat och har förmåga att driva betong- och konstruktionsarbeten framåt i nära samarbete med entreprenör och beställare.
I rollen som byggledare Betong blir du en central del av projektorganisationen med ansvar för uppföljning och styrning av betongarbeten inom projektets genomförandefas. Du trivs i en operativ roll nära produktionen och är lösningsorienterad med fokus på kvalitet, säkerhet och framdrift.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som byggledare Betong ansvarar du för att:
• Följa upp och leda entreprenörens betong- och konstruktionsarbeten
• Säkerställa att arbetena utförs enligt kontrakt, tekniska handlingar, tidplan och kvalitet
• Delta i produktionstekniska och tekniska genomgångar kopplade till betongkonstruktioner
• Tolka och tillämpa kontraktshandlingar, konstruktionsritningar, AMA Anläggning samt AB04/ABT06
• Säkerställa att betongarbeten utförs enligt gällande normer, standarder och kvalitetskrav
• Identifiera och hantera avvikelser, ÄTA-arbeten och tekniska förändringar
• Arbeta med dokumentation, uppföljning, tidplan och ekonomiska underlag
• Samverka nära med övriga byggledare, särskilt inom mark och konstruktion
Rollen kräver god teknisk förståelse för betongkonstruktioner och erfarenhet av arbete i större infrastrukturprojekt.
Projektinformation:
• Beställare: Statlig infrastrukturmyndighet
• Plats: Huddinge
• Projektets omfattning: ca 1,3 miljarder kronor
• Byggtid: ca 4 år
• Projektstart: cirka 6 månader
• Entreprenadform: Totalentreprenad (med pågående dialog om utförandeentreprenad med inslag av totalentreprenad)
Projektet omfattar bland annat:
• Två trafikplatser med broar över befintlig järnväg
• Ramper för av- och påfarter
• Komplex bergschakt i nära anslutning till järnväg
• Cirka 200 000 m3 bergschakt
• Spont, pålning och omfattande mark- och grundläggningsarbeten
Vem är du?
För rollen som byggledare Betong ser vi att du har:
• Minst 3 års erfarenhet som byggledare inom infrastruktur
• Högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, bygg eller motsvarande
• Minst 3 års erfarenhet som platschef eller produktionschef med ansvar för infrastrukturprojekt över 30 MSEK, med fokus på betongkonstruktioner
• Utbildning Betong klass 1 (krav)
• Dokumenterad BAS-P/U-utbildning
• Goda kunskaper i entreprenadjuridik och regelverk såsom AMA Anläggning, AB04 och ABT06
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
• Flytande svenska i tal och skrift
Om verksamheten
Du blir en del av ett konsultbolag med stark kompetens inom infrastruktur och samhällsbyggnad, där kvalitet, långsiktighet och kundförståelse står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i ett stort och tekniskt avancerat infrastrukturprojekt och samtidigt utvecklas vidare inom betong- och konstruktionsledning.
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669749