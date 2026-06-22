Byggledare BAS Väg till långsiktigt heltidsuppdrag
Letsgig AB / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-06-22
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LetsGig AB söker en erfaren byggledare inom BAS Väg/vägunderhåll för ett långsiktigt konsultuppdrag i Örebro län. Uppdraget är på heltid och passar dig som har gedigen erfarenhet av byggledning inom driftområden, vägunderhåll, fältkontroller, entreprenaduppföljning och teknisk samordning.
Rollen innebär en kombination av fältarbete och kontorsarbete. Arbetet utförs främst inom Örebro län, med koppling till driftområdena Arboga, Nora, Hallsberg och Örebro. Normal arbetstid är dagtid, men arbetstider kan vid behov variera över dygnet beroende på verksamhetens och entreprenadernas behov.
Uppdraget påbörjas preliminärt 1 augusti 2026 och pågår initialt till 31 juli 2027 med möjlighet till förlängning fram till 203-07-31.
Om rollen
Som byggledare arbetar du nära projektledning, entreprenörer och andra berörda parter. Du följer upp vägunderhållsarbeten före, under och efter genomförande och säkerställer att entreprenader utförs enligt kontrakt, handlingar, krav, regler och tekniska förutsättningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera, följa upp och dokumentera BAS-väg-entreprenader.
• Utföra leverans- och byggplatsuppföljning.
• Delta i startmöten, byggmöten, ekonomimöten och andra relevanta möten.
• Följa upp tidplan, kostnader, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
• Kontrollera TA-planer, skyltning och arbetsplatsupplägg.
• Hantera kundärenden och ta fram åtgärdsförslag.
• Följa upp prover, masshantering, avvattningsarbeten och tekniska lösningar.
• Granska ritningar, tekniska handlingar och utförande på plats.
• Föra dagbok, dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser.
• Samordna med entreprenörer, projektörer, myndigheter, fastighetsägare och andra teknikområden.
• Medverka vid syner, besiktningar och protokollföring.
• Bidra med teknisk rådgivning inom vägunderhåll.
Arbetsplats och omfattning
Omfattning: heltid
Start: senast 1 augusti 2026.
Plats: Örebro län, främst Arboga, Nora, Hallsberg och Örebro.
Arbetsform: kombinerat fältarbete och kontorsarbete.
Arbetstid: normalt dagtid, men arbete kan förekomma vid andra tider på dygnet vid behov.
Skallkrav
Du måste uppfylla samtliga krav nedan:
Minst 2 års heltidsarbete under de senaste 3 åren som byggledare inom vägunderhåll med driftområden.
Dokumenterad erfarenhet av hantering av schaktmassor, exempelvis dikesrensning eller annan schakt.
Kunskap om tillåtna upplag, deponi och mellanlager enligt miljöbalken samt relevanta regelverk, föreskrifter och tillstånd.
Erfarenhet av masshantering med koppling till jordprovsanalyser och föroreningshalter.
Erfarenhet av avvattningsarbeten, exempelvis diken, dräneringar, vägtrummor, vattenflöden, massor och krossmaterial.
Erfarenhet av att hantera trafikskador i vägområdet.
Erfarenhet av GPS-uppföljning på fordon.
God datorvana och vana att arbeta i Microsoft Office, särskilt Word, Excel och Outlook.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Giltigt B-körkort.
Giltig BAS-P/U-utbildning.
Certifiering enligt APV steg 2.1, 2.2 och 3.0 enligt TDOK 2018:0371 eller motsvarande giltig registrering via ID06.
Certifiering eller utbildning inom kompetens för att styra och leda vinterväghållning.
Genomförd utbildning i entreprenadjuridik innehållande ABT06.
Du ska kunna styrka utbildningar, certifieringar och erfarenhet genom CV, kursintyg, certifieringar, ID06 eller annan dokumentation.
Utrustning som krävs
Du behöver kunna arbeta operativt i fält och ha tillgång till eller kunna ordna den utrustning som krävs för uppdraget, bland annat:
• Bil – Let's Gig står för sedvanlig milersättning
• Egen arbetsdator och telefon.
• Mät- och undersökningsutrustning, exempelvis plan- och lutningslaser, mäthjul, tumstock, måttband, rätskiva, spett, spade och ficklampa.
• Utrustning och programvara för inmätning och inventering med positionering enligt NVDB och SWEREF99.
• Fordonet behöver kunna utrustas med relevant trafiksäkerhets- och fältutrustning, exempelvis ljusramp, förbandslåda, varselvästar, alkolås, brandsläckare och mätutrustning.
Meriterande
Det är starkt meriterande om du kan använda nollutsläppsfordon under hela uppdragstiden.
Det är även meriterande om du tidigare har arbetat i större infrastrukturorganisationer, med BAS-väg, driftområden, underhållsentreprenader, myndighetskrav, AKV, NVDB, truminventering, avvattningsåtgärder, garantiarbeten och entreprenaduppföljning.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, noggrann och trygg i rollen som byggledare. Du behöver kunna röra dig obehindrat mellan fält, administration, teknisk uppföljning och dialog med entreprenörer, projektledare och externa parter.
Du är van vid att fatta välgrundade beslut, dokumentera korrekt och lyfta ekonomiska eller kontraktuella frågor till rätt beslutsnivå. Rollen kräver både teknisk skärpa och god kommunikativ förmåga.Så ansöker du
För att vi snabbt ska kunna bedöma din profil vill vi att du skickar:
Uppdaterat CV.
Kort beskrivning av din erfarenhet som byggledare inom vägunderhåll och driftområden.
Uppgift om vilka certifieringar och utbildningar du har.
Uppgift om du har tillgång till lämpligt fordon, gärna nollutsläppsfordon.
Uppgift om tillgänglighet och önskat timpris.
Kontaktuppgifter till relevanta referenser.
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Örebro Jobbnummer
9972950