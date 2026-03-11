Byggelit söker arbetsledare till produktionen
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2026-03-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Vill du leda ett engagerat team i en produktionsmiljö där kvalitet, förbättringsarbete och teknisk utveckling står i centrum? Hos oss får du en nyckelroll där du driver det dagliga arbetet framåt inom ett eller flera produktionsavsnitt i vår fabrik i Lit och bidrar till en säker, effektiv och hållbar produktion. Du ska ha ett stort tekniskt intresse och drivas av att minimera driftstopp och maximera produktiviteten.
Byggelit är en innovativ och långsiktig aktör och har tillverkat spånskivor i Lit sedan 1962. Med hållbar råvara från norrländska skogar och modern produktionsteknik utvecklar företaget skräddarsydda lösningar för väggar, golv, tak och industrikomponenter - alltid med fokus på kvalitet, hållbarhet och teknisk precision.
Byggelit
Byggelit söker arbetsledare till produktionen
Vill du leda ett engagerat team i en produktionsmiljö där kvalitet, förbättringsarbete och teknisk utveckling står i centrum? Hos oss får du en nyckelroll där du driver det dagliga arbetet framåt inom ett eller flera produktionsavsnitt i vår fabrik i Lit och bidrar till en säker, effektiv och hållbar produktion. Du ska ha ett stort tekniskt intresse och drivas av att minimera driftstopp och maximera produktiviteten.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare hos oss ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i ett eller flera produktionsavsnitt och säkerställa att verksamheten når sina mål inom kvalitet, säkerhet och effektivitet. Du coachar och stöttar medarbetarna i det operativa arbetet, driver förbättringsinitiativ och arbetar proaktivt med att skapa goda rutiner och stabila arbetsflöden. Rollen innebär ett kombinerat ledarskaps- och teknikansvar, där du även bistår med praktiska reparationer och underhåll av utrustning. Det gör du i ett nära samarbete med både operatörer, tekniker och andra funktioner i organisationen, där du bidrar med struktur, planering och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i produktionen
Säkerställa att verksamheten uppfyller mål inom kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
Skapa tydliga rutiner och stabila arbetsflöden
Stötta och utveckla medarbetare genom coachande ledarskap
Följa upp och rapportera produktion, avvikelser och förbättringsåtgärder
Driva förbättringsarbete med fokus på lean, effektivitet och standardisering
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en operativ ledarroll och som vill vara med och påverka utvecklingen av vår produktion. Du motiverar andra, skapar goda samarbeten och trivs med att arbeta nära verksamheten. Du har teknisk förståelse, ett analytiskt förhållningssätt och en förmåga att arbeta strukturerat med förbättringar. Erfarenhet från tillverkande industri är meriterande, liksom vana att arbeta med produktionssystem och digitala verktyg.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av ledarskap inom produktion eller liknande miljö
God teknisk förståelse och intresse för produktionsteknik
Förmåga att arbeta strukturerat och driva förbättringsarbete
God kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta
Förmåga att prioritera och agera i en föränderlig och händelserik miljöKontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Byggelit med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mats Andersson på telefonnummer: 070-854 30 42 eller via e-post: mats.andersson@jeffersonwells.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Östersundsvägen 59 836 31 Lit (visa karta
)
836 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Byggelit Kontakt
Contact
Mats Andersson Mats.Andersson@jeffersonwells.se +46708543042 Jobbnummer
9789455