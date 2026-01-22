Byggebo i Oskarshamn AB söker en målare
Byggebo är ett helägt kommunalt bostadsföretag med ca 2 400 hyresrättslägenheter och ca 80 verksamhetslokaler. Omsättningen uppgår till drygt 215 MSEK per år. Vår vision är att vara det Bästa boendet i Oskarshamn som med kvalitet, trygghet och miljö skapar mervärde för våra hyresgäster. Företaget är trippel certifierat enligt ISO standard avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och jämte våra fastigheter är medarbetarna företagets viktigaste resurs. För oss är det viktigt med hög etik och moral och vårt förhållande till media präglas av öppenhet. Läs mer om företaget på www.byggebo.se.
Hos oss är du en del av ett team som arbetar för långsiktigt hållbara och välfungerande fastigheter.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med stora möjligheter till utveckling. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss - årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag samt friskvårdstid att nyttja varje månad. Vi strävar efter ständiga förbättringar i alla delar av organisationen. Publiceringsdatum2026-01-22ArbetsuppgifterArbetsuppgifter
• Traditionellt måleriarbete av våra fastigheter
• Förebyggande underhåll / 13 års intervall
• Avhjälpande underhåll / skador och bättringsmålningar
• Uttag av felanmälan och arbetsorder samt avrapportering av dessa i UH system
Som målare arbetar Du i den inre förvaltningen.
Förvaltningen består av en chef, sex målare, åtta fastighetsreparatörer, två driftingenjörer samt en teknisk planerare.
Förvaltningens viktigaste uppgift är att tillse att våra hyresgäster har ett problemfritt boende. Hela vår organisation genomsyras av ständiga förbättringar för att på så vis skapa det bästa boendet för våra hyresgäster.
Du har målarutbildning eller dokumenterad erfarenhet inom området.
Provanställning 6 mån, därefter tillsvidareanstllning.
Tjänsten kan innebära att även utföra andra på förvaltningen förekommande arbeten.Kvalifikationer
För att du ska lyckas i Tjänsten innebär det att du...
har minst gymnasium/yrkesutbildning som målare alternativt arbetslivserfarenhet inom området som företaget bedömer som likvärdigt har yrkesbevis är initiativrik, serviceinriktad och har stor social kompetens då mötet med andra människor är en stor del av arbetet har B-körkort har god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
ett varierande och ansvarsfullt jobb där du gör verklig skillnad ett engagerat team med kompetenta kollegor en arbetsgivare som satsar på hållbarhet, trygghet och balans mellan arbete och fritid
ÖVRIGT
Byggebo eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Är du redo att möta nya utmaningar?
Skicka in din ansök senast 2026-02-27. Urval sker löpande - vänta inte för länge!
Rekrytering sker i egen regi, så vi undanber oss erbjudande om annonserings. Och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst. Ersättning
