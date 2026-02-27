Byggebo i Oskarshamn AB söker en fastighetsreparatör
Byggebo är ett helägt kommunalt bostadsföretag med ca 2 400 hyresrättslägenheter och ca 80 verksamhetslokaler. Omsättningen uppgår till drygt 215 MSEK per år. Vår vision är att vara det Bästa boendet i Oskarshamn som med kvalitet, trygghet och miljö skapar mervärde för våra hyresgäster. Företaget är trippel certifierat enligt ISO standard avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och jämte våra fastigheter är medarbetarna företagets viktigaste resurs. För oss är det viktigt med hög etik och moral och vårt förhållande till media präglas av öppenhet. Läs mer om företaget på www.byggebo.se.
Hos oss är du en del av ett team som arbetar för långsiktigt hållbara och välfungerande fastigheter.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med stora möjligheter till utveckling. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss - Vi erbjuds hälsoundersökning, friskvårds bidrag samt friskvårds tid att nyttja varje månad.
Vi strävar efter ständiga förbättringar i alla delar av organisationen.
Byggebo eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
• Tillståndsbaserat underhåll (TBU)
• Förebyggande underhåll (FU)
• Avhjälpande underhåll (AU)
• Reparationer
• Mindre modifieringar/ombyggnationer
• Uttag av felanmälan och arbetsorder samt avrapportering av dessa i UH system
• Skapa beställningar till våra entreprenörer
Som fastighetsreparatör arbetar Du i den inre förvaltningen.
Förvaltningen består av en chef, åtta fastighetsreparatörer, sex målare, två driftingenjörer samt en teknisk planerare.
Förvaltningens viktigaste uppgift är att tillse att våra hyresgäster har ett problemfritt boende. Detta uppnår vi genom att arbeta med tillståndsbaserat och förebyggande underhåll. Hela vår organisation genomsyras av ständiga förbättringar för att på så vis skapa det bästa boendet för våra hyresgäster.
Du har väl dokumenterad erfarenhet av drift och underhåll, gärna med inriktning på VVS eller fastighets automation.
Meriterande kunskaper, felsökning vitvaror/tvättutrustning.
I tjänsten ingår beredskapsarbete enligt fastställt schema.
Tjänsten kan innebära att även utföra andra på förvaltningen förekommande arbeten.
För att du ska lyckas i Tjänsten innebär det att du...
har lägst gymnasium/yrkesutbildning har allmänna kunskaper inom fastighetsunderhåll har erfarenhet från tidigare liknande arbetsuppgifter inom underhåll är initiativrik, serviceinriktad och har stor social kompetens då mötet med andra människor är en stor del av arbetet trivs med att arbeta både självständigt och i team energioptimering och besparing är ett naturligt tänk i vardagen för dig är stresstålig och klarar av att ha många bollar i luften har goda datorkunskaper då all rapportering av arbete ska ske i mobil och dator samt god vana att nyttja Office-paketet har god vana att nyttja elektroniska hjälpmedel typ mobiltelefon eller mätinstrument har B-körkort har god svenska i tal och skrift
Din personlighet och inställning väger tungt i vår bedömning.
Vi lägger stor vikt vid ansvarstagande, samarbetsförmåga och viljan att lära sig nya saker.
Arbetsuppgifterna introduceras genom intern upplärning. Vi välkomnar ansökning från dig som vill utvecklas långsiktigt tillsammans med oss.
Vi erbjuder dig
