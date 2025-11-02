Byggare/Projektledare till CJG Projekt
2025-11-02
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CJG Projekt AB i Danderyd
Byggare till CJG Projekt
CJG Projekt befinner sig i en tillväxtfas med många spännande projekt i gång , både egna och tillsammans med inredningsarkitekter. Vi arbetar mot privatkunder med projekt av varierande art och storlek, som vanligtvis sträcker sig över 2-3 månader. Nu söker vi en engagerad och mångsidig byggare!
Om rollen
Som byggare hos oss får du ett omväxlande arbete där arbetsuppgifterna varierar beroende på projektets omfattning och karaktär. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i hela processen, från rivning till färdigställande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Byggnation och projektledning
Materialhantering
Uppbyggnad och montering
Samverkan med inredningsarkitekter och andra yrkesgrupper
Vi söker dig som
Har erfarenhet av byggprojekt, särskilt mot privatkunder
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både själv och ett litet team
Kvalifikationer
Erfarenhet från byggbranschen
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande om du har vana att driva egna projekt
Vi erbjuder
En plats i ett litet men växande företag med goda utvecklingsmöjligheter
En uppskattande arbetsmiljö där väl utfört arbete värdesätts
Trevliga arbetsplatser och varierande projekt
Möjlighet till ansvar och självständighet i uppdragen
Placering: Företrädesvis Norrort, men vi är öppna för sökande från hela Storstockholm.
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Heltid, provanställning 6 mån tillämpas.
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till: Caroline@cjgprojekt.se
Märk ansökan med "Byggare - CJG Projekt" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
