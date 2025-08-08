Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas-P
Afry AB / Säkerhetsjobb / Luleå Visa alla säkerhetsjobb i Luleå
2025-08-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
På AFRY skapar vi förändring i allt vi gör, från de lösningar vi skapar till hur vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv. Vi gör detta med ett högre syfte, för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 kollegor närvarande i 40 länder globalt, och vi vill fortsätta växa för att öka vår positiva inverkan på samhället.
Med våra rötter i ingenjörskonsten med expertis inom flera branscher har vi en unik position att tackla några av världens mest komplexa utmaningar. Men det som verkligen gör oss unika är hur vi gör saker, vad som ligger bakom våra lösningar och vår kultur. Publiceringsdatum2025-08-08Beskrivning av jobbet
Byggarbetsmiljöfrågorna står högt upp på dagordningen i och med regelförnyelsen som trädde i kraft 1 januari 2025. Vi behöver därför växa och bli fler arbetsmiljösamordnare som brinner för arbetsmiljöfrågor inom processindustrin.
I rollen som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P kommer du att arbeta tillsammans med flera olika teknikområden för att tillsammans leverera morgondagens säkra processindustier. Som byggarbetsmiljösamordnare hos oss arbetar du med att:
Samordna de som medverkar i projekteringen så att de tar hänsyn till varandras planer och lösningar.
Ser till att planering, ledning och samordning av projekteringen görs på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall under bygg- och bruksskedet.
Stöttar teknikansvariga med risk- och åtgärdsarbetet i uppdrag.
Vara en ambassadör för arbetet enligt grundprinciperna i 8 kapitlet i AFS 2023:3.
Ansvara för att anpassa rutiner och arbetssätt till varje projekts unika storlek, komplexitet och risknivå.
Ta fram och utveckla checklistor, hjälpmedel och stödmaterial för att underlätta och effektivisera arbetsmiljöarbetet i projektet.
Våra kunder finns främst inom Processindustrin som t.ex. Bioindustri, Kemi, Gruva, Batteri, Metall samt Papper och Massa.
I din roll som Byggarbetsmiljösamordnare hos oss kan det förekomma resor runt om i och utanför Sverige då vårt verksamhetsområde är både nationellt och internationellt. Placeringsorter kan vara Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Kiruna. AFRY har även möjligheter på andra orter så tveka inte att höra av dig.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning och erfarenhet av arbete som BAS-P, från konsult-, beställar-, entreprenadsidan eller processindustrin.
För att du ska lyckas i denna roll ser vi att du är social, engagerad och modig. Du arbetar för att utveckla såväl projektet som dina kollegor och räds inte att utmana invanda tankemönster. Du är bra på att skapa goda relationer och vara lyhörd mot beställaren men även våga ifrågasätta för att säkra den framtida arbetsmiljön.
Vidare är du en mycket god kommunikatör och har ett genuint intresse för arbetsmiljö och att skapa värde både för AFRY och din beställare
För denna roll ser vi även att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
5-års dokumenterad erfarenhet som BAS-P.
Tidigare erfarenheter från ledande roller.
Erfarenhet inom processindustri
Utbildning i entreprenadjuridik
Då resor förekommer bör du ha B-körkort.
Ytterligare information
Hos AFRY får du utvecklas och samtidigt vara med och bidra till någonting meningsfullt. Du är med och gör skillnad genom att utveckla hållbara lösningar med ett långsiktigt perspektiv. Vi har ett stort fokus på hållbarhet - det är en central del i vår vision och affärsstrategi.
Tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtida generationer.
Vi kommer att gå igenom urvalet löpande. Tveka inte, utan hör av dig om det är något som du undrar över!
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 31 Augusti 2025Kontaktperson för detta jobb
Sara Nordling
Sektionschef, Project Services
076-8403001sara.nordling@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12141T". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9451012