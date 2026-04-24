Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) Ostlänken, Projekt Gerstaberg
Vi söker nu en erfaren Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt - Ostlänken, delprojekt Gerstaberg.
Projektet omfattar komplexa entreprenader inom järnvägsutbyggnad, inklusive en fly-over-bro och anslutning till Västra stambanan. Arbetet sker delvis i anslutning till trafikerad järnväg, vilket ställer höga krav på säkerhet, planering och samordning.
Du kommer att arbeta som resurskonsult i beställarens organisation och ha en central roll i att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
Som BAS-U kommer du bland annat att:
Samordna arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen
Säkerställa att entreprenörer följer gällande arbetsmiljöregler
Delta i planering och tidsstyrning ur arbetsmiljöperspektiv
Upprätta, uppdatera och följa upp arbetsmiljöplanen
Leda och organisera skyddsarbete och skyddsronder
Samordna flera entreprenörer parallellt
Säkerställa att endast behörig personal har tillträde till arbetsplatsen
Följa upp att tekniska anordningar och kompetenser är godkända
Kvalifikationer (skall-krav)
Du som söker ska uppfylla följande:
Universitets- eller högskoleutbildning (minst 180 hp) med teknisk inriktning
eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av byggledning eller produktionsledning inom anläggning/järnväg (senaste 10 åren)
Minst 1 års erfarenhet som BAS-U i anläggnings- eller järnvägsprojekt
Giltig utbildning som BAS-P/U (ej äldre än 5 år)
Utbildning i BASÄSKYDD (eller vilja att genomföra inom 4 månader)
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Giltigt B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från stora och komplexa infrastrukturprojekt
God vana av samordning mellan flera entreprenörer
Stark kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
God IT-vana (t.ex. Microsoft Office)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Trygg i att fatta beslut i komplexa miljöer
Övrigt
Arbete på kvällar, nätter och helger kan förekomma
Placering på platskontor i Gerstaberg
Ansökan
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till:info@etoile-nordique.com
Märk din ansökan med: BAS-U Gerstaberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: info@etoile-nordique.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
151 32 SÖDERTÄLJE
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9874823