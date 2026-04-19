Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U), Handläggare Stort infrastrukturprojekt
Letsgig AB / Arbetsmiljöjobb / Södertälje Visa alla arbetsmiljöjobb i Södertälje
2026-04-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Letsgig AB i Södertälje
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
, Lidingö
eller i hela Sverige
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U), Handläggare - Stort infrastrukturprojekt
Vi söker en erfaren och självgående byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U handläggare) för ett omfattande och tekniskt komplext anläggningsprojekt i Stockholmsregionen. Rollen innebär att arbeta nära beställarorganisation och entreprenörer i en miljö där säkerhet, struktur och samordning är avgörande.
Detta är ett heltidsuppdrag med krav på fysisk närvaro på arbetsplatsen fem dagar i veckan.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta som en integrerad del av projektorganisationen med ansvar för arbetsmiljösamordning i produktionsskedet. Projektet omfattar stora entreprenader i en miljö med pågående trafik och höga krav på planering, säkerhet och samverkan.
Arbetet innefattar både dagtid och viss del arbete på obekväma tider (kvällar/nätter/helger) kopplat till produktionskritiska moment.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordna arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen
Säkerställa att arbetsmiljörisker identifieras, hanteras och förebyggs
Delta i planering av arbeten och tidsplaner ur arbetsmiljösynpunkt
Säkerställa att entreprenörer samverkar och följer gällande arbetsmiljöregler
Upprätta, uppdatera och följa upp arbetsmiljöplan
Organisera skyddsarbete och säkerställa efterlevnad på arbetsplatsen
Säkerställa att endast behörig personal har tillträde till arbetsområdet
Samordna med andra funktioner och aktörer inom projektet
Skallkrav (obligatoriska krav)
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med teknisk inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av produktionsledning eller byggledning inom anläggnings- eller järnvägsprojekt (senaste 10 åren)
Minst 1 års erfarenhet som BAS-U (ansvarig eller handläggare) i anläggnings- eller järnvägsprojekt
Genomförd BAS-P/U utbildning (ej äldre än 5 år)
Giltig BASÄSKYDD-utbildning eller möjlighet att genomföra denna inom 4 månader
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Mervärdeskrav (meriterande)
Flerårig erfarenhet som ansvarig BAS-U i större infrastrukturprojekt
Lång erfarenhet av produktionsledning eller byggledning i komplexa miljöer
Dokumenterad förmåga att arbeta lösningsorienterat inom arbetsmiljöområdet
Förmåga att omsätta regelverk till praktiska och projektspecifika lösningar
Erfarenhet av att driva dialog med flera aktörer såsom projektledning, entreprenörer och myndigheter
Erfarenhet från stora och komplexa anläggningsentreprenader

Dina personliga egenskaper
Självständig och ansvarstagande
Strukturerad och noggrann
Stark kommunikativ förmåga
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta proaktivt och lösningsorienterat
Arbetsplats och villkor
Placering: Stockholmsregionen (Södertälje med omnejd)
Heltid, ca 40 timmar/vecka
Fysisk närvaro krävs 5 dagar/vecka
Viss andel arbete kan ske på kvällar, nätter och helger
Utrustning och arbetsplats tillhandahålls i projektmiljö
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: sales@letsgig.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bas-U Järna".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Letsgig AB
(org.nr 559114-4505)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Järna
9862796