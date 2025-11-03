Byggarbetare med inriktning mot betong och armering
2025-11-03
Arbetsuppgifter
Vi söker betongarbetare/armerare!
Vi vill gärna att du blir en del av vårt team.
Som betongarbetare/armerare hos oss kommer du att arbeta med varierande projekt inom bygg och konstruktion. Arbetet kan ske både självständigt och i team, vilket kräver kunskap, engagemang och vilja att utvecklas, eftersom projekten skiljer sig åt.
Du kommer att arbeta med betongkonstruktioner av olika slag, såsom väggar, valv, broar, pelare och övriga gjutning/armerings arbeten.
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet som betongarbetare/armerare av betong konstruktioner
• Förberedande och efterarbetande moment vid betonggjutning
• Tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar
• Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper på industrinProfil
Vill du vara med och forma framtidens byggnader? Vi söker nu en erfaren betongarbetare till vårt växande team inom betongproduktion. Vårt företag levererar både färdiga system och skräddarsydda lösningar för flerbostadshus, villor, industri, kontor, lantbruk och offentliga miljöer - alltid med kundens behov och önskemål i fokus.
Vi ser gärna att du som söker:
• Har tidigare erfarenhet inom bygg, armering och betong.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Har god fysik och är van vid ett fysiskt krävande arbete.
• Är positiv, ansvarstagande och arbetar strukturerat.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där ditt engagemang och din yrkesskicklighet värderas högt, och där du får möjlighet att bidra till spännande och varierande projekt.Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV Stars erbjuder
Vad GV Stars erbjuder
Tjänsten som betongarbetare är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran Vukojevic på Goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension
• Försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Ett stabilt företag med god sammanhållning och engagerade kollegor
Tjänsten som betongarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader, därefter övertar kund anställning.
Tjänsten som betongarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader, därefter övertar kund anställning.
Löpande intervjuer sker kontinuerligt för snabbast möjliga anställning. Ersättning
