Byggadministratör till spännande industriprojekt i Karlskrona
2025-10-29
Vi söker en strukturerad och initiativtagande byggadministratör till ett omfattande industriprojekt kopplat till expansion av en produktionsanläggning i Karlskrona. Här blir du en del av en engagerad projektgrupp som ansvarar för byggnationen av nya fabriksdelar och tillhörande byggnader.
Uppdraget passar dig som trivs i en administrativ och koordinerande roll inom byggprojekt, har god förståelse för byggprocesser och gillar att ha ordning och reda i alla led.Dina arbetsuppgifter
Som byggadministratör kommer du att:
Upprätta inköpsorder i kundens affärssystem
Följa upp budget och hantera fakturafrågor
Säkerställa dokumentation och bevaka gateprocessen
Följa upp inköp av underentreprenörer (UE)
Sammanställa underlag för logistik månadsvis
Hantera och bevaka ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten)
Följa upp tidplaner och betalningsplaner
Hantera avvikelser och upprätta protokoll
Sköta inskrivning och löpande administration kopplad till projektet
Kvalifikationer
Skall-krav:
Högskoleexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning
Tidigare erfarenhet av byggadministration, projektadministration eller entreprenadingenjörsarbete
Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och följa upp ekonomi, dokumentation och tidsplaner
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från större bygg- eller industriprojekt
Erfarenhet av arbete enligt ABK09
God förståelse för inköp och entreprenadavtal
Vi söker dig som är analytisk, självgående och har ett positivt, lösningsorienterat arbetssätt.Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Uppdraget omfattar heltid (100 %) och pågår från 1 november 2025 till 1 november 2026, med placering i Karlskrona.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven ovan.
