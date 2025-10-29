Byggadministratör till spännande industriprojekt i Karlskrona

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Byggjobb / Karlskrona
2025-10-29


Publiceringsdatum
2025-10-29

Beskrivning
Vi söker en strukturerad och initiativtagande byggadministratör till ett omfattande industriprojekt kopplat till expansion av en produktionsanläggning i Karlskrona. Här blir du en del av en engagerad projektgrupp som ansvarar för byggnationen av nya fabriksdelar och tillhörande byggnader.
Uppdraget passar dig som trivs i en administrativ och koordinerande roll inom byggprojekt, har god förståelse för byggprocesser och gillar att ha ordning och reda i alla led.

Dina arbetsuppgifter
Som byggadministratör kommer du att:

Upprätta inköpsorder i kundens affärssystem


Följa upp budget och hantera fakturafrågor


Säkerställa dokumentation och bevaka gateprocessen


Följa upp inköp av underentreprenörer (UE)


Sammanställa underlag för logistik månadsvis


Hantera och bevaka ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten)


Följa upp tidplaner och betalningsplaner


Hantera avvikelser och upprätta protokoll


Sköta inskrivning och löpande administration kopplad till projektet

Kvalifikationer
Skall-krav:

Högskoleexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande relevant utbildning


Tidigare erfarenhet av byggadministration, projektadministration eller entreprenadingenjörsarbete


Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och följa upp ekonomi, dokumentation och tidsplaner


Goda kunskaper i svenska i tal och skrift


Meriterande:

Erfarenhet från större bygg- eller industriprojekt


Erfarenhet av arbete enligt ABK09


God förståelse för inköp och entreprenadavtal


Vi söker dig som är analytisk, självgående och har ett positivt, lösningsorienterat arbetssätt.

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Uppdraget omfattar heltid (100 %) och pågår från 1 november 2025 till 1 november 2026, med placering i Karlskrona.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven ovan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qbemanning.se
0708233900

Jobbnummer
9579673

