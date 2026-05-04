Bygg- och projektledare Rosenqvist Fastigheter
Vi rekryterar nu vår näste bygg- och projektledare
I denna rekrytering samarbetar vi med Vi Rekryterar.nu, alla frågor kring rollen och ansökningar hanteras via dem
Om rollen som bygg- och projektledare
Som bygg- och projektledare hos oss kommer du ha det övergripande ansvaret, från ax till limpa, i projekt gällande ny- till- och ombyggnationer. Du hanterar självständigt budget-, tids- och teknikfrågor inom de projekt du leder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Upphandling av byggentreprenader/markentreprenader
Uppföljning av byggentreprenader
Granskning av bygghandlingar
Skapa förfrågningsunderlag
Upphandling och förhandlingar med entreprenörer
Presentation av projektförslag för styrelsen
Upprätta, uppföljning och ansvara för projektkalkyler
Myndighetskontakter
Kund- och leverantörskontakter
Tids- och kostnadsstyrning
Kvalitets- och miljöstyrning
Du säkerställer att byggherrens ansvar tillgodoses i projekten och ansvarar för uppföljning av entreprenad- och konsulttjänster i de projekt du leder. Du medverkar även i uppföljningen av genomförda projekt samt under garantitiden. Du ansvarar även över att projekten, genom samtliga faser, integrerar och uppfyller fastställda hållbarhets- och miljökrav, såsom Miljöbyggnad, gällande miljölagstiftning och relevanta styrdokument. Du driver hållbarhetsfrågor i tidiga skeden och följer upp projektens prestation inom områden som energi, materialval, inomhusmiljö och klimatpåverkan.
Vem du är
Du är prestigelös, engagerad och dynamisk och kommer därmed att få ett utvecklande och inspirerande arbete tillsammans med ett glatt gäng!
Vi ser att du;
har dokumenterad erfarenhet från en liknande roll som projektledare, byggnadsingenjör med flerårig erfarenhet av att självständigt leda byggprojekt
har AutoCAD eller motsvarande utbildning
har god erfarenhet av att arbeta i word/excel och outlook
har b-körkort (krav)
talar och skriver svenska och engelska flytande
goda kunskaper inom Plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar som berör ny- till- och ombyggnationer
Om Rosenqvist Fastigheter
Rosenqvist Fastigheter grundades 2010 och ingår i Rosenqvist Gruppen, som även har dryga 40 års erfarenhet av entreprenadverksamhet, främst inom järnvägsbranschen.
Rosenqvist Fastigheter - en dynamisk och engagerad aktör att växa med. Vi äger, utvecklar och förvaltar mark och verksamhetslokaler, med det starkt växande Stockholm/Mälardalen som huvudsakligt verksamhetsområde.
Har Du frågor om tjänsten?
Kontakta vår samarbetspartner Mona Wågberg, Vi Rekryterar.nu, mobil 073 9500773 eller mail mona@virekryterar.nu
Är Du intresserad?
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningsknappen här nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
