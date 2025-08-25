Bygg- och miljöenheten söker miljö- och hälsoskyddsinspektör - Visstid
Finspångs kommun / Hälsoskyddsjobb / Finspång Visa alla hälsoskyddsjobb i Finspång
2025-08-25
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du jobba med oss?
Då en av våra inspektörer ska gå på föräldraledighet söker vi nu en vikarierande lagspelare som vill hjälpa till att vägleda och ge stöd till våra företagare och kommuninvånare i miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Är du duktig på att förenkla komplexa frågor och ser hellre till möjligheter i stället för hinder? Då ser vi gärna att du söker jobbet hos oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi på bygg- och miljöenheten arbetar i huvudsak med myndighetsutövning inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och bygglov. På enheten är även kommunens energirådgivning placerad.
Enheten har idag totalt 15 tillsvidareanställda medarbetare och präglas av högt servicefokus, stort engagemang och bred kompetens. Miljöfunktionen, där denna tjänst är placerad, ansvarar för myndighetsutövning främst enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Dina framtida arbetsuppgifter
Arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör hos oss innebär tillsyn, kontroll och handläggning av inkommande ärenden. Då vi är en lite mindre grupp så hjälps vi åt inom alla våra tillsynsområden vid behov. Arbetsuppgifterna kan till viss del anpassas efter erfarenhet och önskemål. Arbetet sker både i grupp och enskilt.
Som inspektör planerar du och genomför tillsynsbesök, handlägger inkomna ärenden och svarar på frågor från allmänheten. Du utformar tydliga och lättlästa tjänsteskrivelser, remissvar och beslutsunderlag samt fattar beslut på delegation. Du deltar också i de olika nätverk som finns inom dina ansvarsområden och är representant för kommunen i olika forum.
Rollen innebär också
Vi deltar även i samhällsplaneringsprocesser genom exempelvis interna projektgrupper och som remissinstans i plan- och byggärenden. Vår verksamhet är utåtriktad och berör på flera sätt alla som bor och verkar i Finspångs kommun.
Vem är du?
Du har en naturvetenskaplig eftergymnasial utbildning med minst 180 hp och goda kunskaper inom miljöbalkens- och/eller livsmedelslagstiftningens område.
Vi söker dig som är utåtriktad och naturligt kan kombinera hög serviceanda med tydlighet i myndighetsrollen. Du arbetar effektivt i det dagliga arbetet och styr mot mål och fokuserar på resultat. Du har lätt för att arbeta i grupp och du delar gärna med dig av dina erfarenheter. Samtidigt är du strukturerad och självgående vilket innebär att du är bra på att planera, prioritera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du behöver även vara flexibel och ha förmåga att lösningsorienterat ställa om till nya förutsättningar vid behov.
I arbetet ingår mycket kontakter med företag och privatpersoner, det är därför viktigt att du tycker om att möta människor. Du har en hög kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift.
Arbetet innefattar tillsynsbesök inom hela kommunen varför B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper vid tillsättande av tjänsten
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnad, Bygg- och Miljöenheten Jobbnummer
9473031