Bygg vårt varumärke genom kreativt innehåll - Content Creator
Ecareer AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-10-26
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad Content Creator som vill ta en central roll i att skapa engagerande innehåll och bygga en stark digital närvaro för våra varumärken.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din roll Som Content Creator blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara producera material, utan också driva utvecklingen av innehåll som engagerar och bygger upp våra varumärken digitalt på högsta nivå.
Dina ansvarsområden:
Skapa och producera innehåll för sociala medier, kampanjer, webb och nyhetsbrev.
Arbeta med foto, video och text för att skapa material som fångar målgruppernas intresse.
Samarbeta nära marknadsteamet för att säkerställa en enhetlig tonalitet och kommunikation.
Bidra till att etablera Nordic Investin Group och AI Business School som ledande aktörer digitalt, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med kreativt material i samband med större strategiska projekt, event och internationella samarbeten.
Vem är du? Vi söker dig som inte bara har tekniska färdigheter, utan även förmågan att skapa innehåll som engagerar, inspirerar och bygger varumärken. Du är van att ta ansvar, leverera i högt tempo och vill vara med på en expansiv resa där ditt material blir en central del av vår digitala närvaro.Publiceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet som Content Creator, gärna från byrå eller större marknadsavdelning.
Mycket goda kunskaper i foto, video och redigeringsprogram (t.ex. Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop).
Erfarenhet av att producera och anpassa innehåll för flera kanaler parallellt, särskilt sociala medier, kampanjer och webb.
Förmåga att skapa material som är anpassat för olika målgrupper och plattformar, med fokus på både engagemang och konvertering.
Hög kreativ nivå kombinerad med affärsförståelse och känsla för storytelling.
Stark portfolio med exempel på innehåll som visar bredd och hög kvalitet.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationell marknadsföring och produktion för olika marknader.
Kunskap om hur innehåll kan optimeras för SEO och digital räckvidd.
Erfarenhet av att arbeta med AI-drivna verktyg för contentproduktion och marketing automation.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett kreativt och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vårt innehållsarbete framåt.
Rekryteringsprocess Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett arbetsprov kopplat till contentproduktion. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in din portfolio eller exempel på tidigare innehåll tillsammans med ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.
Ansökan Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom kreativt och engagerande innehåll. Ersättning
