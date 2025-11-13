Bygg framtidens servicefunktion hos en etablerad aktör inom biogas!
Vill du kombinera praktiskt teknikarbete med möjligheten att forma och utveckla en ny serviceorganisation? Då kan det vara dig vi söker! Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Du blir en nyckelperson i ett expansivt bolag som driver utvecklingen inom biogas. I början kommer du att vara ute i fält och arbeta nära kunderna - du felsöker, underhåller och säkerställer att gasmotorer och anläggningar fungerar på toppnivå. Du får bredda dina tekniska muskler inom el, hydraulik och mekanik, samtidigt som du lär känna verksamheten på djupet. I takt med att serviceorganisationen växer tar du en alltmer koordinerande roll. Du kommer stötta och vägleda tekniker, utveckla rutiner och arbetssätt samt bidra till att bygga en effektiv, kundnära och framtidssäker servicefunktion. Här får du alltså både jobba praktiskt - och strategiskt. Vi söker därför dig som trivs i en roll där du får ta ansvar, tänka nytt och bygga upp struktur. Du har en naturlig känsla för service och kommunikation, och du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Rollen kan utformas som ett konsultuppdrag eller som en direktrekrytering - upplägget anpassas efter situation. Du utgår från Linköping, men resor inom landet med övernattning kan förekomma. Självklart får du tillgång till servicebil i tjänsten.
Du erbjuds
• Möjlighet att forma och leda en serviceorganisation
• En kombination av praktiskt teknikarbete och strategiskt ansvar
• Engagerade kollegor och en kultur präglad av utveckling och samarbete
• Att göra skillnad på riktigt - du blir en del av framtidens energilösning, där avfall blir till ny kraft
VI SÖKER DIG SOM
• Har praktisk arbetslivserfarenhet inom el, hydraulik och mekanik
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal samt skrift då rollen kräver detta
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Kunskaper inom automation, PLC-programmering eller maskinprogrammering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
