Bygg framtidens samhälle - bli bygglovhandläggare hos oss!
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2026-07-10
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Vill du vara med och forma framtidens Halmstad? Som bygglovhandläggare får du arbeta nära både juridik, teknik och samhällsplanering - med god service som en viktig del av uppdraget. Det här kan vara rollen för dig som vill bidra till en hållbar och välfungerande stad!
Du kan ha erfarenhet från kommunal bygglovshandläggning, men lika gärna från bygg-, konsult- eller fastighetsbranschen där du har arbetat nära bygglov, projektering eller genomförande av byggprojekt.
Hos oss på Bygglovsenheten Gestaltning får du en nyckelroll i arbetet med att skapa trygga, väl genomtänkta och funktionella miljöer för våra invånare. Som bygglovhandläggare är du en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen – du granskar bygglovsansökningar, vägleder sökande och säkerställer att lagar, regler och planer följs.
Bygglovsenheten Gestaltning består av engagerade och kunniga kollegor – ett gäng som värdesätter samarbete och kunskapsutbyte. Vi arbetar processorienterat och med ett starkt service- och kundfokus. Vår ambition är att vara en myndighet som man gärna har att göra med. Vi tror på ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. Välkommen att bli en av oss!Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som bygglovhandläggare arbetar du med hela kedjan i byggprocessen:
• Handlägga ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder.
• Granska ritningar och handlingar enligt plan- och bygglagen (PBL) samt andra relevanta regelverk.
• Föredra ärenden inför byggnadsnämnden och fatta beslut på delegation.
• Ge råd, information och service till privatpersoner, företag och andra myndigheter.
• Delta i arbetet kring detaljplaneprocesser och strandskyddsfrågor.
• Utföra och handlägga tillsyn.
• Bidra till att utveckla våra arbetsprocesser och stärka den digitala utvecklingen.
Arbetet är varierande och innebär såväl självständigt ansvar som ett nära samarbete med kollegor inom och utanför enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning som bygglovhandläggare, arkitekt eller jurist från högskola eller universitet - eller annan utbildning eller erfarenhet inom samhällsbyggnad som vi bedömer likvärdig.
• Du har kunskap om plan-och bygglagen eller erfarenhet av att arbeta med bygglovsrelaterade frågor.
• B-körkort - du behöver kunna genomföra platsbesök inom kommunen.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av bygglovsprocesser, antingen från kommunal verksamhet eller genom
arbete inom bygg-, konsult- eller fastighetsbranschen.
• Kunskap i byggteknik.
• Erfarenhet att arbeta i detaljplaneprocessen.
• Handläggning av strandskyddsdispenser eller tillsyn.
Vi välkomnar ansökningar både från dig som har erfarenhet och dig som är nyutexaminerad. Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad och pedagogisk och som har lätt för att förklara regler och beslut på ett tydligt och begripligt sätt. Du är strukturerad, ansvarstagande och har ett gott omdöme samt ett lösningsorienterat förhållningssätt inom lagstiftningens ramar. Du kommer att behöva fatta beslut även i komplexa frågor.
Du arbetar självständigt och tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat tillsammans med kollegor. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi ser att du är prestigelös och ödmjuk samt att du möter varje person med respekt, förståelse, engagemang vilket bidrar till ett professionellt och förtroendefullt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en viktig roll i att driva samhällsbyggnadsfrågor framåt genom professionell myndighetsutövning och god service till våra medborgare. Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med goda möjligheter till kontinuerligt lärande och kollegialt stöd. Framför allt erbjuder vi ett meningsfullt uppdrag där du varje dag bidrar till en hållbar samhällsutveckling och hjälper till att skapa värde för invånare, företag och besökare i Halmstad.
Övrig information
Intervjuer är planerade till i början av september.
Bygg- och miljöförvaltningen – tillsammans gör vi Halmstad möjligt! Vår ambition är att vara en av Sveriges mest tillgängliga, serviceinriktade och professionella förvaltningar. Genom vårt uppdrag möjliggör vi en god livsmiljö för invånare, besökare och näringsidkare i det växande Halmstad. Vi ansvarar för kartförsörjning, bygglov, lantmäteriförrättningar samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Tillsammans är vi i ett starkt utvecklingsskede både när det gäller förvaltningens service och som en viktig aktör i att bygga en hållbar kommun. Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Halmstad. Ta chansen att vara med och påverka!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygg- och miljöförvaltningen, Bygglovsenheten Kontakt
Julia Roth, Vision julia.roth@halmstad.se 035-139765 Jobbnummer
9999564