Bygg framtidens järnväg tillsammans med oss i rollen som arbetsledare
Bdx Företagen AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2026-01-30
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bdx Företagen AB i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Boden
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Arbetsledare Signalteknik till BDX Rail
BDX Rail vill nu förstärka organisationen med två arbetsledare till underhållskontraktet på Norra Malmbanan med inriktning signalteknik. Placeringsort Gällivare eller Kiruna.
Som arbetsledare på BDX Rail ansvarar du för arbetsfördelning, planering och kontroll inom ditt ansvarsområde vilket innebär samordning av resurser och uppföljning av projektets framskridande. Du trivs att arbeta både självständigt och i team för att driva den dagliga verksamheten mot projektets mål. Som arbetsledare rapporterar du till platschef, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att planera, leda och fördela arbetsuppgifter mot projektets mål.
• Delta i den dagliga produktionsstyrningen på arbetsplatsen gällande tid, kvalitét, arbetsmiljö och kostnad.
• Säkerställa att tilldelade arbetsmiljöuppgifter efterlevs och att arbetet utförs enligt gällande bestämmelser.
• Samordna resurser på tilldelade projekt.
• Daglig dokumentation av avvikelser och frågor.
• Delta vid besiktningar och möten.
• Upprättande och genomföra arbetsberedningar.
• Säkerställa att kontrakt och avtal efterlevs gentemot kund.Publiceringsdatum2026-01-30Profil
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning med inriktning El, eller annan likvärdig utbildning. Kanske arbetar du i en roll som signaltekniker och är nyfiken på att jobba med ledarskap. Eller har du tidigare arbetat i en ledande roll och har ett stort intresse järnvägsbranschen? Vi välkomnar erfarenhet från andra branscher, erfarenhet från järnvägsbranschen är dock meriterande.
En arbetsledare hos BDX Rail kännetecknas av mod, engagemang och agerar som en förebild. Du är trygg och strukturerad. Du leder din personal genom att motivera och föregå med gott exempel för din grupp. Då du kommer att ha många olika kontaktytor är det viktigt att du har ett relationsskapande arbetssätt både internt och externt där du värdesätter ett bra samarbete. Vi kommer vid urvalet att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.skäKvalifikationer
• B-körkort
• Van datoranvändare
• Administrativ förmåga
• Gymnasieutbildning med inriktning El, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Enligt Trafikverkets och Transportstyrelsens säkerhet- och kompetenskrav krävs förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift.
• Eftersom arbetet utförs utomhus under hela året söker vi dig som trivs med att arbeta utomhus i alla väder och som tycker om att arbeta fysiskt. Arbetsuppgifterna ställer krav på god fysisk kapacitet. I enlighet med Transportstyrelsens krav för säkerhetstjänst genomförs en godkänd hälsoundersökning innan beslut om anställning fattas.
Meriterande
• Erfarenhet inom signalteknik
• Erfarenhet av ledarskap
• Järnvägsteknisk bakgrund
Vilka är BDX Rail och vad kan vi erbjuda?
BDX Rail AB är ett av norra Sveriges största järnvägsföretag, verksamma inom både drift och underhåll samt nyinvesteringsprojekt. BDX Rail är ett dotterbolag inom BDX koncernen och bedriver underhållet på järnvägen mellan Luleå och Riksgränsen, inklusive Haparandabanan. BDX Rail driver även flera investeringsprojekt som exempelvis olika ERTMS projekt och bangårdsombyggnationer. Utöver uppdrag på det statliga järnvägsnätet erbjuder vi även anpassade underhålls- och investeringslösningar för industrikunder.
Vid Karriärföretagens gala utsågs järnvägsbranschen till Årets bransch 2024. Det är ett kvitto på den spännande utveckling som pågår och möjligheterna som väntar dig här.
Vi tror att kontinuerlig träning ger friska medarbetare, därför är ett generöst friskvårdstillägg och aktiviteter inom BDX ett givet inslag hos oss. På BDX kan vi erbjuda dig goda möjligheter till att utvecklas och växa som medarbetare, vi är en del av en organisation som erbjuder interna karriärvägar och utbildningar. Förutom detta har vi ytterligare ett antal löneförmåner som ger en guldkant på en anställning hos oss.
Läs även mer här: 10 skäl att arbeta i BDX RailÖvrig information
• Placeringsorter: Gällivare eller Kiruna. Resor förekommer i tjänsten med projekt på orter såsom Gällivare, Kiruna och Abisko.
• Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning.
• Omfattning: Heltid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt av att validera kandidatens uppgifter och bakgrund för den sökta tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, sista ansökningsdag är 15 februari.
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Anna Persson, Platschef, anna.persson@bdx.se
BDX rekryteringar sker helt i egen regi. Vi undanber därför kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BDX Företagen Jobbnummer
9714504