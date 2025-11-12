Bygg framtidens industri med Elementum Eco AB - montör sökes till Knivsta!
Uniflex AB / Montörsjobb / Knivsta
2025-11-12
I den här rollen blir du en del av ett sammansvetsat team på vår produktionsanläggning i Marma gård. Elementum eco AB erbjuder ett brett sortiment av oorganiska prefabricerade byggelement till byggindustrin och är specialister på tillverkning av vägg- och takelement. Verksamheten befinner sig i en expansiv fas och vi söker nu nya lagspelare som kompletterar en driven och målinriktad arbetsgrupp inom produktionen.
I rollen som industriell montör kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:
Förberedning av trä och stålartiklar
Säkerställa att alla produkter hanteras korrekt vad gäller kvalité och kvantitet
Slutmontage av utfackningsvägg
Säkerställa en god arbetsmiljö och hög trivsel
Säkerställer att vi följer våra egenkontroller emot ritningar
Delta i monteringsarbete i enlighet med arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna kan vara både repetitiva och varierande. Därför behöver du kunna arbeta effektivt med återkommande uppgifter, samtidigt som du är flexibel och beredd att ta dig an nya arbetsuppgifter vid behov. Som en del av Elementum ansvarar du för att bidra på ett positivt sätt till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Vem är du?
Vi söker dig som är ambitiös, har en positiv inställning och tycker om att leverera med hög kvalité. Du har en förmåga att arbeta snabbt och effektivt samtidigt som noggrannhet bibehålls, du är ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett högt tempo där snabba omställningar förekommer. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar och nya arbetsuppgifter. Vidare är du en lagspelare som gillar att samarbeta, du är prestigelös och hjälper till där det behövs. Du gillar att arbeta i team för att tillsammans med dina kollegor uppnå gemensamma mål.
Utbildning & kompetenser:
• Gymnasial utbildning med fördel hantverksinriktad
• Ritningsläsning
• Kännedom om Lean och dess innebörd
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom likvärdig industri eller som hantverkare är meriterande
• Starkt meriterande är om du har certifikat för heta arbeten, traverskort och truckkort
• B-körkort och tillgång till bil
• Svenska i tal o skrift
Det är viktigt att du tycker om att arbeta fysiskt då rollen innebär att du går eller står hela dagarna och tunga lyft förekommer.
Anställningsvillkor och förmåner
Kollektivavtal: IF Metall, I avtalet
Arbetstider: Dagtid: 06.30-16.00, måndag till torsdag. Fredagar 06.30-13.00
Lön: Fast månadslön efter överenskommelse
Anställningsform: Tjänsten är tillsvidare med tillämpning av 6 månaders provanställning.
Övriga förmåner: Friskvårdsbidrag på 1500kr/år
Intresserad?
Tycker du att tjänsten verkar intressant och vill du bli en del av Elementum. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 19 december 2025.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Jimmy Gustavsson, jg@elementum.se
Läs mer om bolaget på www.elementum.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Elementum Eco Jobbnummer
9602151