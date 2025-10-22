Bygg framtidens fiskodlingsanläggningar vi lär dig jobbet!
Saga Group AB / Montörsjobb / Motala Visa alla montörsjobb i Motala
2025-10-22
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saga Group AB i Motala
Bygg framtidens fiskodlingsanläggningar - vi lär dig jobbet!
Saga Aqua AB utvecklar och bygger landbaserade fiskodlingsanläggningar (RAS-system) för hållbar fiskodling.
Vi tillverkar våra anläggningar i termoplast (PP och PE) och gör hela processen själva - från design och bearbetning till montering, installation och driftsättning.
Hos oss blir du en del av ett växande företag som kombinerar teknik, hantverk och miljönytta.Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba praktiskt, skapa med händerna och vara med i ett team som bygger något på riktigt.
Du behöver inte ha erfarenhet av plastsvetsning eller termoplast - det viktigaste är att du vill arbeta, lära dig och ta ansvar.
Vi står för utbildningen och lär dig allt du behöver för att kunna växa i rollen.
Hos oss handlar det inte om att jaga timmar - utan om att göra ett bra jobb, ta ansvar och känna stolthet i det man bygger.
Vi vill arbeta med personer som har arbetsvilja, punktlighet, noggrannhet och respekt för både kollegor och arbetet.
Om du har rätt inställning kommer vi att satsa på dig och ge dig möjlighet att utvecklas.
Arbetsuppgifter
* Tillverkning och montering av delar i termoplast (PP och PE)
* Bearbetning av plast (sågning, borrning, svetsning, montering m.m.)
* Montering av rörsystem och utrustning till fiskodlingsanläggningar
* Förberedelse och packning inför leverans
* Ibland arbete ute på plats hos kund (inom Sverige)
Du kommer att arbeta i vår verkstad i Motala tillsammans med erfarna kollegor som gärna lär ut. Arbetet är varierat - vissa dagar består av precisionsarbete i verkstaden, andra av montering och anläggningsbygge på plats hos kund.
Vi söker dig som
* Har viljan att arbeta och lära dig nya saker
* Gillar att skapa och arbeta praktiskt
* Är noggrann, punktlig och visar respekt mot andra
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
* Tar ansvar och har en positiv inställning
* Körkort B är en fördel, men inget krav
Vi söker inte personer som bara jagar timmar eller saknar engagemang.
Vi söker dig som vill göra ett riktigt jobb - någon som vi kan lita på och bygga något tillsammans med.
Vi erbjuder
* Ett stabilt heltidsjobb i en växande framtidsbransch
* Möjlighet att lära dig ett unikt yrke inom plastbearbetning och akvakultur
* Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
* Utbildning och handledning i plastsvetsning och montering
* Trygg anställning med möjlighet till utveckling
Hos Saga Aqua blir du en del av ett företag som tror på långsiktighet, kvalitet och teamwork. Vi bygger anläggningar som bidrar till framtidens hållbara matproduktion - och vi vill att du ska växa tillsammans med oss.
Plats: Motala
Anställningsform: Heltid / Tillsvidare (inleds med provanställning) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: peter@sagaaqua.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saga Group AB
(org.nr 559420-6608), http://sagaaqua.se
Verkstadsvägen 100 (visa karta
)
591 46 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9570064