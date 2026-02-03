Bygg Framtidens Fibernät Tillsammans Med Oss På Fokab!
Bygg framtidens fibernät tillsammans med oss på FOKAB!
FOKAB är ett ungt och snabbväxande företag i fiber- och kraftledningsbranschen. Tillsammans sitter vårt team på över 45 års samlad erfarenhet av Skywrap och OPGW - och nu fortsätter vi att växa! För att möta en ökande projektvolym söker vi självgående och noggranna fibertekniker/tekniker som vill bli en del av vårt grymma team.
Vad du kommer att göra
Hos oss arbetar du med installation av opto i kraftledningar och får en varierad vardag med:
Installation, svetsning och driftsättning av fiber
Montage i luft och mark
Felsökning, service och dokumentation
Beredning av Opto-installationer
Arbete i allt från lätt terräng till riktigt tuffa miljöer
Körning av specialfordon som bandvagn, 6-hjuling, 4-hjuling och arbete i Huddig med skylift
Vi arbetar över hela Sverige - vilket innebär att resor är en naturlig och spännande del av jobbet.
Vem vi tror att du är
Du gillar problemlösning, uppskattar nya utmaningar och trivs när ingen dag är den andra lik. Dessutom är du:
En teamspelare som tar i där det behövs
Bekväm med att arbeta på hög höjd
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Intresserad av att bli (eller redan är) specialist inom vår nisch
Trygg i att köra terrängfordon
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av fiberinstallationer
Erfarenhet av skylift och terrängfordon
B-körkort (krav)
Behärskar svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Vi gillar personer med driv!
Saknar du någon punkt men känner att detta är rätt roll för dig? Sök ändå! Rätt personlighet, inställning och vilja att utvecklas väger tungt hos oss.
Säkerhet och ansvar
FOKAB arbetar i delar av Sveriges kritiska infrastruktur. Därför är alla tjänster säkerhetsklassade och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen genomförs innan anställning. Drogtest ingår också i processen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
