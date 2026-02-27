Bygg framtidens anläggningar med oss - Jernbro söker svetsare
2026-02-27
På Jernbro i Stockholm söker vi nu Svetsare/Montörer som vill vara med och bygga, reparera och utveckla anläggningar som hela samhället är beroende av, alltifrån vattenförsörjning till industriprocesser. Här blir du en del av ett lag som vet värdet av riktigt skickliga svetsare.
Varför välja oss?
Hos oss får du arbeta i projekt som gör verklig nytta där du direkt ser resultatet av ditt arbete i stora VA- och industrisatsningar. Vardagen är varierad: du svetsar, monterar och installerar rör, pumpar och ventiler, och ingen dag är den andra lik.
Du får frihet under ansvar och arbetar nära kund med modern utrustning och hög säkerhetsstandard. Samtidigt erbjuder vi tryggheten i ett stabilt bolag med stark framtidstro, bra villkor och möjligheter till både utveckling och vidareutbildning.
Och kanske viktigast av allt du blir en del av ett lag med skickliga kollegor som stöttar varandra och alltid strävar efter att leverera kvalitet tillsammans.
Rollen
Du arbetar med svetsning och montage i främst vattenanläggningar men även i andra industriprojekt. Arbetet sker främst i Stockholmsregionen, med utgångspunkt från vår site i Järfälla. Kortare resor kan förekomma, men hör inte till vardagen.Publiceringsdatum2026-02-27Profil
• Har minst 3 års erfarenhet av rörsvetsning (TIG)
• Erfarenhet av montage av pumpar och ventiler
• Kan läsa ritningar och gillar problemlösning
• Har körkort B
• Talar och skriver svenska flytande
• Har heta arbeten-certifikat
Extra meriterande: Truck- eller traverskort, mobila arbetsplattformar, giltig svetslicens och kunskaper i tryckprovning.
Bra att veta: Servicebil kan utfärdas till rätt person efter avklarad visstidsanställning (normalt 3 månader). I vissa fall kan det ske tidigare beroende på behov och prestation.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett stabilt företag med schyssta villkor, där du får stora möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i din yrkesroll. Du kommer att arbeta i spännande projekt där din skicklighet verkligen gör skillnad och märks i resultatet.
Hos oss får du dessutom en arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt och känna stolthet över det du levererar.
Kontakt och ansökan
Låter det här som rätt för dig? Ansök redan idag då vi kör löpande urval!
Frågor? Kontakta Patrik Wiklund, rekryterande chef, på 010-483 06 85.
Vi ser fram emot att höra från dig!
(Obs: vi undanber oss kontakt från rekryterings och bemanningsföretag.)
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar - dygnet runt.
När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.
Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.
Jernbro - garanten för en välmående skandinavisk industri. Ersättning
