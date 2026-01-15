Bygg, fixa och skapa - bli tekniker för hem på hjul hos Forsbergs!
Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB / Maskinreparatörsjobb / Sollentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollentuna
2026-01-15
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB i Sollentuna
, Stockholm
, Linköping
, Borlänge
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med framtidens hem på hjul?
Forsbergs i Stockholm växer - och nu söker vi en händig, problemlösande och kreativ tekniker som vill arbeta med både husbilar och husvagnar.
Det här är en roll för dig som gillar variation, gillar att tänka i nya banor och vill kombinera tekniskt kunnande med praktiskt hantverk. Hos oss arbetar du inte bara med ett fordon - du arbetar med ett hem på hjul.
Som fordonstekniker hos oss får du arbeta brett. I vardagen möter du moment som kan likna både snickeri, el, VVS, inredningsmontering och felsökning, snarare än traditionellt motorarbete. Det är en perfekt roll för dig som är allmänt händig, gillar att knäcka problem och vill se konkreta resultat av det du gör.
Din roll hos oss
Som husbil- och husvagnstekniker blir du en central del av vårt eftermarknadsteam i Stockholm. Du kommer att arbeta med:
felsökning och reparationer
snickeri- och byggrelaterade arbeten
elinstallationer och dragningar
service av värme-, vatten- och elsystem
montering av tillbehör och specialanpassningar
Här får du en omväxlande arbetsdag där ingen kund och ingen lösning är den andra lik.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som:
är händig och gillar att arbeta praktiskt
har en kreativ ådra och hittar lösningar där andra ser problem
trivs i ett varierat arbete med många olika teknikområden
har god känsla för service och bemötande
arbetar noggrant och gärna samarbetar med andra
Bakgrund som fordonstekniker, snickare, elektriker, VVS-tekniker eller liknande är meriterande - men det viktigaste är din praktiska förmåga, nyfikenhet och vilja att hitta lösningar.
B-körkort för manuell växellåda krävs. C-körkort är ett plus.
Varför välja Forsbergs?
En kreativ arbetsplats: Hos oss får du utrymme att tänka fritt, testa idéer och bidra till att utveckla både arbetssätt och kundupplevelser.
Ett härligt team: I verkstaden arbetar du nära två andra tekniker och servicechefen, och tillsammans med kollegorna på försäljning skapar ni helheten för kunden. Dessutom har du över 100 kollegor på våra center runt om i landet.
Frihet under ansvar: Du får jobba självständigt men med stöd av ett team som gärna delar kunskap och hjälper varandra.
En bransch på uppgång: Intresset för livet på hjul växer - och hos oss är du med och formar framtidens resande.
Är det dig vi söker?
Vi arbetar med löpande urval - vänta inte, sök redan idag! Bli en del av Forsbergs och hjälp våra kunder få ett tryggt, fungerande och inspirerande hem på hjul.
Frågor gällande tjänsten besvaras av Marcus Hedvall, Servicechef. Mail: marcus.hedvall@ffc.se
.
Forsbergs Fritidscenter är Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i över 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi strax under 100 anställda och en stolt del av KVD-koncernen.
Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll samt ett drogtest, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7056987-1790825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
(org.nr 556431-7856), https://jobb.forsbergsfritidscenter.se
Bergkällavägen 22 (visa karta
)
192 79 SOLLENTUNA Arbetsplats
Forsbergs Fritidscenter Jobbnummer
9685843