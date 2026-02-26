Bygg ditt CV inom finans: Flexibelt extrajobb (Kvällar & Helger)
Vill du ha en professionell start på karriären under studietiden?
Söker du ett extrajobb där din sociala förmåga och ditt bemötande är nyckeln till framgång? Hos Safely i Solna får du möjlighet att kliva in i finansbranschen och arbeta som licensierad Försäkringsförmedlare vid sidan av dina studier på högskola eller universitet.
Här får du en trygg grund, en värdefull utbildning och möjligheten att arbeta i ett team där vi stöttar och lyfter varandra.
Därför passar Safely dig som studerar:
Flexibelt schema: Vi arbetar kvällar och helger, vilket gör det enkelt att planera jobbet runt föreläsningar och tentaperioder.
Betald licensiering: Vi står för din formella försäkringsutbildning. Du blir certifierad direkt hos oss - en tung merit för din framtida karriär.
Fokus på rådgivning: Du kontaktar kunder som redan visat intresse och hjälper dem att hitta rätt trygghetslösningar.
Trygg inkomst: Du har en fast grundlön i botten, kompletterat med en motiverande provisionsmodell.
Personlig utveckling: Du slipar din förmåga att kommunicera professionellt och bygga förtroende - egenskaper du har nytta av i framtiden.
Vem letar vi efter? Vi söker dig som är ambitiös, ansvarsfull och trivs i sociala sammanhang. Ingen tidigare erfarenhet krävs, då vi ger dig all utbildning och coachning du behöver för att bli trygg i rollen.
Om rollen: Som försäkringsförmedlare och guidar kunder till skydd vid t.ex. sjukdom eller olycksfall. Vi sitter i moderna lokaler i Solna där gemenskap och en positiv arbetsmiljö står i centrum.
Ansök på under en minut! Vi rekryterar löpande. Skicka in din ansökan direkt via Indeed - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
