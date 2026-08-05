Bygg din säljkarriär - utesäljare till Täta Tak Energi
Täta Tak Energi Sverige AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-08-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täta Tak Energi Sverige AB i Växjö
, Alvesta
, Markaryd
, Karlskrona
, Kristianstad
eller i hela Sverige
☀️ På Täta Tak Energi hjälper vi villaägare att minska sina energikostnader och bli mer självförsörjande. Nu söker vi fler säljare som vill vara med på vår tillväxtresa.☀️
Vi är ett ambitiöst och prestigelöst team som kombinerar höga mål med mycket glädje. Här firar vi framgångar tillsammans, hjälper varandra att utvecklas och tror på att hårt arbete ska löna sig.
Om rollen:
Som utesäljare hos oss är du en nyckelperson i vårt försäljningsteam och driver din egen försäljning. Du uppsöker villaägare i deras hemmiljö, analyserar deras energibehov och presenterar skräddarsydda lösningar inom solceller, batterilagring och energieffektiva fönster. Du blir kundens rådgivare genom hela processen – från första mötet till färdig affär.
När du startar hos oss får du en gedigen introduktion, professionell säljutbildning och sedan löpande coachning för att lyckas i rollen.
Vem är du?
Vi söker dig som har B-körkort och är flexibel med arbetstider. Som person är du social, driven och självgående. Du är trygg i mötet med nya människor och du har lätt för att skapa förtroende. Är du inte redan säljare i grunden, så vill du lära dig och utveckla en karriär inom försäljning.
Vi erbjuder:
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får en karriärväg. Oavsett om du redan säljer idag eller vill ta ditt första steg in i branschen får du utbildning, coachning och möjlighet att bygga en hög inkomst baserat på dina resultat.
Vi erbjuder en fast grundlön + attraktiv provisionsmodell utan tak, flexibla arbetstider – frihet under ansvar, en tydlig karriärstege – från junior till senior. Vi erbjuder också säljtävlingar, teamaktiviteter och en stark laganda. När du blir en toppresterande senior säljare, väntar extra förmåner – bland annat förmånsbil i form av en Tesla.
Anställningsinformation:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Plats: Utgår från våra kontor – arbete främst ute på fältet
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Täta Tak Energis fortsatta tillväxtresa.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Elisabeth Rosén på elisabeth@ttenergi.se
.
☀️ Välkommen till Täta Tak Energi – tillsammans skapar vi framtidens energilösningar. ☀️
Täta Tak grundades 1998 och arbetade då med tak. År 2016 började vi arbeta med solenergi och har nu genomfört hundratals solcellsanläggningar. Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på:
• Solceller - Vi installerar både på tak och mark.
• Energilagring.
• Laddboxar - Laddboxar från marknadsledande tillverkare.
• Tak - Pannor, papp, plåt och sedum.
Vi arbetar med egenanställd personal i alla steg från försäljning till färdigställd installation. Med ledorden kvalité, kunskap, engagemang är målet att du som kund ska vara trygg genom hela processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täta Tak Energi Sverige AB
(org.nr 559035-0368), https://www.ttenergi.se/
Älgvägen 4 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Täta Tak Energi AB Växjö Kontakt
Rekryterare
Elisabeth Rosén elisabeth@ttenergi.se Jobbnummer
10022428